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Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Киев  •  УНН

 • 14190 просмотра

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Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Цены на лекарства - вопрос, который беспокоит каждого украинца. Особенно остро он снова поднялся после обсуждения скандальных поправок к законопроекту №11493. УНН начинает серию публикаций, чтобы разобраться, как в Украине формируются цены на лекарства и кто на них больше всего влияет.

Стоит заметить, что, по оценке международных аналитиков Proxima Research International, завод-производитель влияет на 71,8% стоимости лекарственного средства, а аптека и дистрибьютор - на 22,3% и 5,9% соответственно.

Роль производителей, дистрибьюторов и аптек

Первым этапом в формировании цены является установление производителем оптово-отпускной цены.

В свою цену завод включает:

  • Стоимость сырья и упаковки;
    • Производственные расходы;
      • Заработную плату работников, медицинских представителей;
        • Постоянные расходы (амортизация, коммунальные услуги, реклама);
          • Логистика до склада производителя.

            В Украине цены на определенные лекарственные средства регулируются государством, особенно если они закупаются за бюджетные средства. Производители имеют право устанавливать свои цены, но для некоторых категорий препаратов существуют жесткие ограничения, обеспечивающие их доступность для населения.

            В частности, для лекарств, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, в случае их закупки за бюджетные средства предельная розничная надбавка соответствует размеру до 10%. При этом на розничном рынке наценка является дифференцированной и составляет 25-50% в зависимости от стоимости упаковки препарата.

            Однако, как отмечают собеседники УНН на фармацевтическом рынке, производители нередко пренебрегают этим правилом и добавляют к стоимости препарата ту наценку, которую считают нужным. Иногда она достигает более 500%.

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            Дистрибьюторы закупают лекарства у производителей и добавляют свою наценку, однако обычно она фиксированная и составляет около 6-7%. В эту стоимость закладывается: хранение товара, транспортировка, административные затраты, прибыль и тому подобное.

            Аптеки, в свою очередь, устанавливают собственную маржу при продаже конечному потребителю. В частности, в сумму наценки аптечные сети закладывают расходы на аренду помещений, заработную плату работников, налоги и заработок. Маржа аптек обычно не превышает 22%. В то же время, наценка на препараты, которые входят в Нацперечень, согласно законодательству, не может быть больше 15%.

            Мнение общественности

            Как демонстрируют опросы, которые проводили журналисты УНН, большинство украинцев считают, что базовая цена на лекарства формируется именно производителями, и именно они являются источником роста стоимости препаратов. Некоторые участники опроса высказали мнение, что контроль за ценами на лекарства в Украине недостаточен. Производители фактически имеют свободу устанавливать цены, что делает конечную стоимость для потребителей часто завышенной.

            Таким образом, как видим, наибольшее влияние на формирование цены имеет именно производитель, ведь установление базовой цены на препарат определяет, сколько в итоге будет платить потребитель.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            ЭкономикаЗдоровьепубликации
            ukrainaУкраина

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