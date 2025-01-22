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Виробники, дистрибʼютори чи аптеки: хто формує ціни на ліки в Україні?

Виробники, дистрибʼютори чи аптеки: хто формує ціни на ліки в Україні?

Київ • УНН

 • 230294 перегляди

Виробники, дистрибʼютори чи аптеки: хто формує ціни на ліки в Україні?

Ціни на ліки - питання, яке турбує кожного українця. Особливо гостро воно знову піднялося після обговорення скандальних поправок до законопроєкту №11493. УНН розпочинає серію публікацій, щоб розібратися, як в Україні формуються ціни на ліки і хто на них найбільше впливає.

Варто зауважити, що, за оцінкою міжнародних аналітиків Proxima Research International, завод-виробник впливає на 71,8% вартості лікарського засобу, а аптека та дистриб’ютор - на 22,3% та 5,9% відповідно.

Роль виробників, дистрибʼюторів та аптек

Першим етапом у формуванні ціни є встановлення виробником оптово-відпускної ціни.

У свою ціну завод включає:

●       Вартість сировини та упаковки;

●       Виробничі витрати;

●       Заробітну плату працівників, медичних представників;

●       Постійні витрати (амортизація, комунальні послуги, реклама);

●       Логістика до складу виробника.

В Україні ціни на певні лікарські засоби регулюються державою, особливо якщо вони закуповуються за бюджетні кошти. Виробники мають право встановлювати свої ціни, але для деяких категорій препаратів існують жорсткі обмеження, що забезпечують їх доступність для населення.

Так, для ліків, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, у разі їх закупівлі за бюджетні кошти гранична роздрібна надбавка відповідає розміру до 10%. При цьому на роздрібному ринку націнка є диференційованою і становить 25-50% залежно від вартості упаковки препарату.

Однак, як зазначають співрозмовники УНН на фармацевтичному ринку, виробники нерідко нехтують цим правилом та додають до вартості препарату ту націнку, яку вважають за потрібне. Іноді вона сягає понад 500%.

"Дарниця" мовчить, галузь протестує: що не так із поправками до законопроєкту №11493 щодо регулювання фармринку?26.12.24, 14:28 • 119735 переглядiв

Дистриб'ютори закуповують ліки у виробників і додають свою націнку, проте зазвичай вона фіксована і становить близько 6-7%. У цю вартість закладається: зберігання товару, транспортування, адміністративні затрати, прибуток тощо.

Аптеки, своєю чергою, встановлюють власну маржу при продажу кінцевому споживачу. Так, у суму націнки аптечні мережі закладають витрати на оренду приміщень, заробітну плату працівників, податки та заробіток. Маржа аптек зазвичай не перевищує 22%. Водночас, націнка на препарати, які входять до Нацпереліку, згідно з законодавством, не може бути більше ніж 15%.

Думка громадськості

Як демонструють опитування, які проводили журналісти УНН, більшість українців вважають, що базова ціна на ліки формується саме виробниками, і саме вони є джерелом зростання вартості препаратів. Деякі учасники опитування висловили думку, що контроль за цінами на ліки в Україні недостатній. Виробники фактично мають свободу встановлювати ціни, що робить кінцеву вартість для споживачів часто завищеною.

Тож, як бачимо, найбільший вплив на формування ціни має саме виробник, адже встановлення базової ціни на препарат визначає, скільки в підсумку платитиме споживач.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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