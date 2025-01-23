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Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Киев  •  УНН

 • 31433 просмотра

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Консорциум "Відновлення" со связями с кипрскими оффшорами пытался выиграть тендер на реконструкцию разрушенного дома в Бородянке. КОВА отказала компании из-за сомнительного происхождения и связей с уголовными делами.

Мошенники со связями с офшорами на Кипре пытались получить доступ к более 376 млн грн, которые Киевская областная государственная администрация планирует выделить на восстановление многоквартирного дома в Бродянке Киевской области, пострадавшего от вооруженной агрессии россии, пишет УНН.

По данным системы Prozorro, 7 декабря 2024 года Департамент регионального развития Киевской областной государственной администрации объявил тендер на реконструкцию многоквартирного жилого дома по ул. Центральная, 429 в пгт Бородянка Бучанского района Киевской области.

Речь идет о многоэтажном доме, разрушенном в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

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Сумма, которую планируется выделить на его реконструкцию, - 376 148 379,20 гривен.

В тендере приняли участие две компании, победителем стал КОНСОРЦИУМ "ВІДНОВЛЕННЯ".

После детальной проверки компании-победителя заказчик отказался признавать ее победу и отдал предпочтение предприятию, которое заняло второе место на аукционе - ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „БИЛД ЛАЙФ".

После этого КОНСОРЦИУМ "ВІДНОВЛЕННЯ" обжаловал результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины и таким образом заблокировал восстановление многоэтажки.

Что не так с Консорциумом

УНН решил разобраться, почему КОВА отказалась признавать победу консорциума. По данным системы youcontrol, КОНСОРЦИУМ "Відновлення" был основан только 13 декабря 2024 года, почти через неделю после объявления соответствующего тендера. Уставный капитал компании - 1 млн грн.

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Очевидно, компания создавалась исключительно под уже объявленный тендер и ее целью было "освоение" государственных миллионов.

Одним из учредителей консорциума является Иваненко Роман Николаевич. Руководителем консорциума указан Богатиренко Александр Михайлович, который, по данным той же системы, причастен еще к ряду компаний, зарегистрированных в том числе по адресу консорциума.

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В частности, по тому же адресу что и консорциум зарегистрирована компания ООО "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", в которой Богатиренко и Иваненко имеют доли по 24% по состоянию на январь 2025 года. Еще одним учредителем этой ООО является кипрская оффшорная компания Ю.Ди.Джи. Энтерпрайзиз Лимитед. Компания владеет долей в 18%.

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Стоит отметить, что ООО "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" фигурировала в нескольких уголовных производствах, открытых по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 222-1 УКУ (Манипулирование на фондовом рынке. Также в отношении нее было открыто дело по ст. 191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Поэтому не исключено, что в ходе проверки КОНСОРЦИУМ "ВІДНОВЛЕННЯ" как победителя государственного тендера, стала очевидной его связь с ООО "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и кипрскими оффшорами, а потому победа сомнительной компании была отменена. Остается надеяться, что в будущем тендере на реконструкцию многоэтажки в Бородянке победит честная компания, которая восстановит жилье для людей, которые натерпелись от вооруженной агрессии россии, а не будет пробовать нажиться на человеческом горе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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