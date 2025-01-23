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Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами

Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами

Київ • УНН

 • 296128 перегляди

Консорціум "Відновлення" зі зв'язками з кіпрськими офшорами намагався виграти тендер на реконструкцію зруйнованого будинку в Бородянці. КОДА відмовила компанії через сумнівне походження та зв'язки з кримінальними справами.

Шахраї зі звʼязками з офшорами на Кіпрі намагалися отримати доступ до понад 376 млн грн, які Київська обласна державна адміністрація планує виділити на відновлення багатоквартирного будинку у Бродянці на Київщині, що постраждав від збройної агресії росії, пише УНН.

За даними системи Prozorro, 7 грудня 2024 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації оголосив тендер на реконструкцію багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 429 в смт Бородянка Бучанського району Київської області.

Йдеться про багатоповерховий будинок, зруйнований в ході російської збройної агресії проти України.

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Сума, яку планується виділити на його реконструкцію - 376 148 379,20 гривень.

У тендері взяли участь дві компанії, переможцем став КОНСОРЦІУМ "ВІДНОВЛЕННЯ".

Після детальної перевірки компанії-переможця замовник відмовився визнавати її перемогу і віддав перевагу підприємству, яке посіло друге місце на аукціоні – ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛД ЛАЙФ".

Після цього КОНСОРЦІУМ "ВІДНОВЛЕННЯ" оскаржив результати конкурсу в Антимонопольному комітеті України і таким чином заблокувала відновлення багатоповерхівки.

Що не так з Консорціумом

УНН вирішив розібратись, чому КОДА відмовилась визнавати перемогу консорціуму. За даними системи youcontrol, КОНСОРЦІУМ "ВІДНОВЛЕННЯ" був заснований лише 13 грудня 2024 року, майже через тиждень після оголошення відповідного тендеру. Статутний капітал компанії – 1 млн грн.

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Очевидно, компанія створювалася виключно під вже оголошений тендер і її метою було "освоєння" державних мільйонів.

Одним із засновників консорціуму є Іваненко Роман Миколайович. Керівником консорціуму вказаний Богатиренко Олександр Михайлович, який, за даними тої ж системи, причетний ще до низки компаній, зареєстрованих у тому числі за адресою консорціуму.

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Зокрема, за тою ж адресою що й консорціум зареєстрована компанія ТОВ "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", у якій Богатиренко та Іваненко мають частки по 24% станом на січень 2025 року. Ще одним засновником цієї ТОВки є кіпрська офшорна компанія Ю.Ді.Джи. Ентерпрайзіз Лімітед. Компанія володіє часткою у 18%.

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Варто зазначити, що ТОВ "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" фігурувала у кількох кримінальних провадженнях, відкритих за ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ст. 222-1 ККУ (Маніпулювання на фондовому ринку. Також щодо неї була відкрита справа за ст. 191 ККУ ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тож не виключено, що в ході перевірки КОНСОРЦІУМ "ВІДНОВЛЕННЯ" як переможця державного тендеру, став очевидний його звʼязок із ТОВ "СТАНДАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" і кіпрськими офшорами, а тому перемога сумнівної компанії була скасована. Залишається сподіватись, що в майбутньому тендері на реконструкцію багатоповерхівки у Бородянці переможе чесна компанія, яка відновить житло для людей, які натерпілись від збройної агресії росії, а не пробуватиме нажитись на людському горі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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