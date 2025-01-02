Шведська компанія Molnlycke Health Care, яка займає монопольне становище на українському ринку медичних пов’язок для пацієнтів із рідкісним захворюванням — бульозним епідермолізом, може бути причетною до фінансування громадської спілки "Орфанні захворювання України", яку очолює Тетяна Кулеша. На це вказують дані, отримані редакцією УНН.

За даними УНН, Molnlycke Health Care активно підтримує діяльність цієї спілки, використовуючи її як інструмент для лобіювання власних інтересів. Тетяна Кулеша, яка очолює спілку, фактично стала рупором компанії, що допомагає зберігати монополію Molnlycke на ринку медичних пов’язок в Україні.

У своїх публічних виступах Кулеша постійно наголошує, що альтернативи шведським пов’язкам немає, і захищає продукцію Molnlycke, попри наявність якісних та дешевших аналогів, які успішно використовуються в інших країнах. Таким чином, замість захисту інтересів хворих, громадська спілка "Орфанні захворювання України" фактично працює на просування одного комерційного виробника. Українським людям-метеликам навʼязали повʼязки шведського виробника, адже компанія попри існуючі правила вказана у медичних протоколах, що може вказувати на корупційний слід у цій історії.

Діяльність Тетяни Кулеші викликає серйозні запитання. Вона активно бере участь у засіданнях парламентських комітетів та інших державних органів, відстоюючи інтереси Molnlycke Health Care. Це створює замкнене коло, де пацієнти залишаються залежними від одного постачальника, а держава витрачає значно більше коштів, ніж могла б за умови конкурентних закупівель.

Експерти, опитані УНН, зазначають, що ситуація навколо Molnlycke Health Care має явні ознаки конфлікту інтересів і корупційної складової. Водночас спроби інших виробників запропонувати альтернативні пов’язки для державних тендерів блокуються завдяки впливу "Орфанних захворювань України" та її лідерки.

Важливо, щоб правоохоронні органи вивчили можливі корупційні зв’язки Molnlycke Health Care. Необхідно встановити, чи дійсно шведська компанія фінансує спілку або ж лікарів для збереження свого домінування на ринку, і чи це порушує антимонопольне законодавство.

Нагадаємо

Комітет ВР з питань здоровʼя нації розглянув на своєму засіданні в четвер ситуацію із забезпеченням хворих на бульозний епідермоліз повʼязками. Під час обговорення проблеми представники Антимонопольного комітету України вказали на те, що наразі на ринку відсутня конкуренція, що говорить про монополію шведської компанії Molnlycke Health Care та системну корупцію. Опитані члени парламентського комітету розповіли УНН, що нардепи планують розібратися у ситуації та зʼясувати, як один виробник отримав монополію на українському ринку.

Додамо

УНН розпочав розслідування, щоб зʼясувати, як шведській компанії Molnlycke Health Care, що спеціалізується на виробництві пов’язок, вдалося створити монополію на українському ринку. Адже виробник забезпечив собі безапеляційне домінування в державних тендерах для закупівлі засобів для догляду за ранами для хворих із бульозним епідермолізом. На ринок, наприклад, намагаються не допустити українського виробника, який пропонує такі ж супертонкі повʼязки, але в чотири рази дешевше. Попередній аналіз зокрема виявив можливий конфлікт інтересів у тендерних закупівлях через громадську спілку, яку очолює Тетяна Кулеша. Зокрема, є обґрунтовані підозри вважати, що Molnlycke Health Care використовує Кулешу для лобіювання власних повʼязок.

Довідково: Бульозний епідермоліз – рідкісне генетичне захворювання, що робить шкіру надзвичайно крихкою. Таких хворих ще називають люди-метелики. Навіть незначний механічний вплив може спричинити утворення пухирів, відкритих ран та рубців на їхній шкірі. Це порушення впливає не лише на шкіру, а й на нігті, волосся, слизові оболонки. Лікування включає спеціальний догляд за ранами, використання захисних пов’язок, медикаментозну терапію та хірургічне втручання в тяжких випадках. Через значний вплив на якість життя пацієнтів, забезпечення доступу до необхідних засобів догляду є критично важливим.