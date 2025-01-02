В Раді розглянуть причини монополії на ринку пов’язок для людей-метеликів

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації не завершив розгляд питання забезпечення пацієнтів з бульозним епідермолізом спеціальними медичними пов’язками. Як зазначив член комітету, нардеп Валерій Зуб, це питання залишається на контролі, а Міністерству охорони здоров’я надано два тижні для розгляду зауважень і підготовки пропозицій.

Контекст

Комітет ВР з питань здоровʼя нації розглянув на своєму засіданні минулого четверга ситуацію із забезпеченням хворих на бульозний епідермоліз повʼязками. Під час обговорення проблеми представники Антимонопольного комітету України вказали на те, що наразі на ринку відсутня конкуренція, що говорить про монополію шведської компанії Molnlycke Health Care та системну корупцію

"Ми підняли цю тему, озвучили всі зауваження, які висловили народні депутати та представники громадських організацій. Міністерству охорони здоров’я дали два тижні, щоб все вивчити та підготувати рішення. Ми повернемося до цього питання вже після свят", — сказав Зуб в ексклюзивному коментарі УНН.

На думку депутата, забезпечення пацієнтів якісними та відповідними до їхніх потреб медичними засобами є пріоритетом. Особливу увагу приділятимуть аналізу закупівельного процесу, щоб уникнути формування монополії на ринку.

"Ми повинні закуповувати ті пов'язки, які дійсно найкращі, які найкраще підходять… Тут потрібен спеціальний тип пов'язок", — зазначив Валерій Зуб.

Крім того, за його словами, потрібно розібратися із монополією, яка склалася на ринку.

"Ми дали доручення МОЗ це питання вивчити, щоб не формувалася монополія, щоб ми не купували те, що не підходить нашим пацієнтам. Це питання на контролі", - підкреслив Зуб.

Нагадаємо

УНН розпочав розслідування, щоб зʼясувати, як шведській компанії Molnlycke Health Care, що спеціалізується на виробництві пов’язок, вдалося створити монополію на українському ринку. Адже виробник забезпечив собі безапеляційне домінування в державних тендерах для закупівлі засобів для догляду за ранами для хворих із бульозним епідермолізом. На ринок, наприклад, намагаються не допустити українського виробника, який пропонує такі ж супертонкі повʼязки, але в чотири рази дешевше. Попередній аналіз зокрема виявив можливий конфлікт інтересів у тендерних закупівлях через громадську спілку, яку очолює Тетяна Кулеша. Зокрема, є обґрунтовані підозри вважати, що Molnlycke Health Care використовує Кулешу для лобіювання власних повʼязок.

Довідково: Бульозний епідермоліз – рідкісне генетичне захворювання, що робить шкіру надзвичайно крихкою. Таких хворих ще називають люди-метелики. Навіть незначний механічний вплив може спричинити утворення пухирів, відкритих ран та рубців на їхній шкірі. Це порушення впливає не лише на шкіру, а й на нігті, волосся, слизові оболонки. Лікування включає спеціальний догляд за ранами, використання захисних пов’язок, медикаментозну терапію та хірургічне втручання в тяжких випадках. Через значний вплив на якість життя пацієнтів, забезпечення доступу до необхідних засобів догляду є критично важливим.