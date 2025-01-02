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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Киев  •  УНН

 • 21546 просмотра

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Комитет ВР по вопросам здоровья нации отложил решение по обеспечению больных буллезным эпидермолизом повязками. У Минздрава есть две недели на изучение вопроса монополии шведской компании на рынке медицинских повязок.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не завершил рассмотрение вопроса обеспечения пациентов с буллезным эпидермолизом специальными медицинскими повязками. Как отметил член комитета, нардеп Валерий Зуб, этот вопрос остается на контроле, а Министерству здравоохранения предоставлено две недели для рассмотрения замечаний и подготовки предложений.

Контекст

Комитет ВР по вопросам здоровья нации рассмотрел на своем заседании в прошлый четверг ситуацию с обеспечением больных буллезным эпидермолизом повязками. При обсуждении проблемы представители Антимонопольного комитета Украины указали на то, что сейчас на рынке отсутствует конкуренция, что говорит о монополии шведской компании Molnlycke Health Care и системной коррупции

"Мы подняли эту тему, озвучили все замечания, которые высказали народные депутаты и представители общественных организаций. Министерству здравоохранения дали две недели, чтобы все изучить и подготовить решение. Мы вернемся к этому вопросу уже после праздников", - сказал Зуб в эксклюзивном комментарии УНН.

По мнению депутата, обеспечение пациентов качественными и соответствующими их потребностям медицинскими средствами является приоритетом. Особое внимание будут уделять анализу закупочного процесса, чтобы избежать формирования монополии на рынке.

"Мы должны закупать те повязки, которые действительно лучшие, которые лучше всего подходят... Здесь нужен специальный тип повязок", - отметил Валерий Зуб.

Кроме того, по его словам, нужно разобраться с монополией, которая сложилась на рынке.

"Мы дали поручение Минздраву этот вопрос изучить, чтобы не формировалась монополия, чтобы мы не покупали то, что не подходит нашим пациентам. Этот вопрос на контроле", - подчеркнул Зуб.

Напомним,

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах по закупке средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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