Комітет Ради розбереться зі скандалом навколо постачання пов’язок для людей-метеликів

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Парламентський комітет з питань здоров'я вивчить можливу монополію Molnlycke Health Care на ринку пов'язок для хворих на бульозний епідермоліз. Буде перевірено наявність корупційної складової та ефективність засобів догляду.

Ситуація з постачанням пов’язок для хворих на бульозний епідермоліз потребує додаткового вивчення Комітету ВР з питань здоровʼя нації та Міністерства охорони здоровʼя. Зокрема, необхідно з’ясувати, чи є в цьому питанні монополія або корупційна складова, а також забезпечити пацієнтів найбільш ефективними засобами догляду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила член парламентського комітету Вікторія Вагнєр.

Контекст

Комітет ВР з питань здоровʼя нації розглянув на своєму засіданні в четвер ситуацію із забезпеченням хворих на бульозний епідермоліз повʼязками. Під час обговорення проблеми представники Антимонопольного комітету України вказали на те, що наразі на ринку відсутня конкуренція, що говорить про монополію шведської компанії Molnlycke Health Care та системну корупцію

"Якщо там буде вбачатися монополія (з постачанням повʼязок – ред.), то монополія – це завжди неправильно, якщо тільки немає ситуації, коли дійсно є єдиний виробник. Але я розумію, що там, мабуть, не єдиний виробник, тому, звісно, міністерство і комітет будуть з цим питанням далі розбиратися. Будемо дивитися, що ми будемо робити", - зазначила Вагнєр.

За її словами, потрібно також розібратися, чи є корупційна складова у ситуації, яка склалася з постачанням повʼязок для хворих на бульозний епідермоліз.

"Я не знаю, корупція чи не корупція, з цим питанням також треба розбиратися, бо воно виникло у нас прямо перед комітетом. І сказати, що ми всі дані вже отримали – ні", - зазначила Вагнєр.

Нардеп зазначила, що у Міністерстві охорони здоровʼя готуються пропозиції щодо того, як можна на цю ситуацію повпливати. "Після Нового року ми домовилися, що ми зустрічаємось і обговоримо це питання, і будемо дивитися, що будемо робити далі", - зазначила Вагнєр.

Водночас, вона додала, що як лікар розуміє, що пацієнти повинні забезпечуватися тими повʼязками, які їм найкраще підходять.

"Виробник каже, що підходять, а пацієнтські організації, що не підходять, ми це питання теж вивчаємо більш досконало. Прийнятно те, що саме потрібно для пацієнта", - наголосила Вагнєр.

Нагадаємо

УНН розпочав розслідування, щоб зʼясувати, як шведській компанії Molnlycke Health Care, що спеціалізується на виробництві пов’язок, вдалося створити монополію на українському ринку. Адже виробник забезпечив собі безапеляційне домінування в державних тендерах для закупівлі засобів для догляду за ранами для хворих із бульозним епідермолізом. На ринок, наприклад, намагаються не допустити українського виробника, який пропонує такі ж супертонкі повʼязки, але в чотири рази дешевше. Попередній аналіз зокрема виявив можливий конфлікт інтересів у тендерних закупівлях через громадську спілку, яку очолює Тетяна Кулеша. Зокрема, є обгрунтовані підозри вважати, що Molnlycke Health Care використовує Кулешу для лобіювання власних повʼязок.

Довідково: Бульозний епідермоліз – рідкісне генетичне захворювання, що робить шкіру надзвичайно крихкою. Таких хворих ще називають люди-метелики. Навіть незначний механічний вплив може спричинити утворення пухирів, відкритих ран та рубців на їхній шкірі. Це порушення впливає не лише на шкіру, а й на нігті, волосся, слизові оболонки. Лікування включає спеціальний догляд за ранами, використання захисних пов’язок, медикаментозну терапію та хірургічне втручання в тяжких випадках. Через значний вплив на якість життя пацієнтів, забезпечення доступу до необхідних засобів догляду є критично важливим.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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