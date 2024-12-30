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Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Киев  •  УНН

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Парламентский комитет по вопросам здоровья изучит возможную монополию Molnlycke Health Care на рынке повязок для больных буллезным эпидермолизом. Будет проверено наличие коррупционной составляющей и эффективность средств ухода.

Ситуация с поставками повязок для больных буллезным эпидермолизом требует дополнительного изучения Комитета ВР по вопросам здоровья нации и Министерства здравоохранения. В частности, необходимо выяснить, есть ли в этом вопросе монополия или коррупционная составляющая, а также обеспечить пациентов наиболее эффективными средствами ухода. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила член парламентского комитета Виктория Вагнер.

Контекст

Комитет ВР по вопросам здоровья нации рассмотрел на своем заседании в четверг ситуацию с обеспечением больных буллезным эпидермолизом повязками. При обсуждении проблемы представители Антимонопольного комитета Украины указали на то, что сейчас на рынке отсутствует конкуренция, что говорит о монополии шведской компании Molnlycke Health Care и системной коррупции

"Если там будет усматриваться монополия (с поставкой повязок - ред.), то монополия - это всегда неправильно, если только нет ситуации, когда действительно есть единственный производитель. Но я понимаю, что там, видимо, не единственный производитель, поэтому, конечно, министерство и комитет будут с этим вопросом дальше разбираться. Будем смотреть, что мы будем делать", - отметила Вагнер.

По ее словам, нужно также разобраться, есть ли коррупционная составляющая в ситуации, которая сложилась с поставками повязок для больных буллезным эпидермолизом.

"Я не знаю, коррупция или не коррупция, с этим вопросом также надо разбираться, потому что он возник у нас прямо перед комитетом. И сказать, что мы все данные уже получили - нет", - отметила Вагнер.

Нардеп отметила, что в Министерстве здравоохранения готовятся предложения относительно того, как можно на эту ситуацию повлиять. "После Нового года мы договорились, что мы встречаемся и обсудим этот вопрос, и будем смотреть, что будем делать дальше", - отметила Вагнер.

В то же время, она добавила, что как врач понимает, что пациенты должны обеспечиваться теми повязками, которые им лучше всего подходят.

"Производитель говорит, что подходят, а пациентские организации, не подходят, мы этот вопрос тоже изучаем более досконально. Приемлемо то, что именно нужно для пациента", - подчеркнула Вагнер.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах по закупке средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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