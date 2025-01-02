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Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Киев  •  УНН

 • 5875 просмотра

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Шведская компания Molnlycke Health Care подозревается в финансировании ОС "Орфанные заболевания Украины" для сохранения монополии. Председатель союза Татьяна Кулеша может лоббировать интересы производителя медицинских повязок.

Шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с редким заболеванием - буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. На это указывают данные, полученные редакцией УНН.

По данным УНН, Molnlycke Health Care активно поддерживает деятельность этого союза, используя его как инструмент для лоббирования собственных интересов. Татьяна Кулеша, возглавляющая союз, фактически стала рупором компании, что помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах. Таким образом, вместо защиты интересов больных, общественный союз "Орфанные заболевания Украины" фактически работает на продвижение одного коммерческого производителя. Украинским людям-бабочкам навязали повязки шведского производителя, ведь компания, несмотря на существующие правила, указана в медицинских протоколах, что может указывать на коррупционный след в этой истории.

Деятельность Татьяны Кулеши вызывает серьезные вопросы. Она активно участвует в заседаниях парламентских комитетов и других государственных органов, отстаивая интересы Molnlycke Health Care. Это создает замкнутый круг, где пациенты остаются зависимыми от одного поставщика, а государство тратит значительно больше средств, чем могло бы при конкурентных закупках.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Важно, чтобы правоохранительные органы изучили возможные коррупционные связи Molnlycke Health Care. Необходимо установить, действительно ли шведская компания финансирует союз или же врачей для сохранения своего доминирования на рынке, и нарушает ли это антимонопольное законодательство.

Напомним

Комитет ВР по вопросам здоровья нации рассмотрел на своем заседании в четверг ситуацию с обеспечением больных буллезным эпидермолизом повязками. При обсуждении проблемы представители Антимонопольного комитета Украины указали на то, что сейчас на рынке отсутствует конкуренция, что говорит о монополии шведской компании Molnlycke Health Care и системной коррупции. Опрошенные члены парламентского комитета рассказали УНН, что нардепы планируют разобраться в ситуации и выяснить, как один производитель получил монополию на украинском рынке.

Добавим

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах по закупке средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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