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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Киев  •  УНН

 • 1725 просмотра

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Комитет ВР по вопросам антикоррупции обсудил отчет Счетной палаты по аудиту АРМА. Выявлен ряд проблем в управлении арестованными активами, но отмечены положительные тенденции в работе агентства.

Сегодня на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады обсудили отчет Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов. Член комитета Анатолий Бурмич в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что дискуссия была откровенной, нардепы обратили внимание АРМА на проблемные вопросы, которые требуют доработки.

По словам Бурмича, заседание стало полезным как для комитета, так и для АРМА.

Первый аудит прошел и мы четко увидели и цифры, и убытки, и недополученные деньги, и другие моменты. Был откровенный разговор. Поэтому я считаю, что это было полезно. И полезно прежде всего для государства, для АРМА, для понимания нами, этого всего, что происходит вокруг агентства,

- отметил нардеп.

На комитете заслушали выводы аудита и обсудили все проблемные вопросы.

Мы эти все моменты заслушали и, конечно, обратили внимание, что их надо улучшить. Они (представители АРМА - ред.) обещали, что проработают, и, если нужно будет, то можно внести какие-то коррективы в законодательство, чтобы улучшить работу, а именно в отборе, кто будет управлять (активами - ред.). Потому что арестовать одно, а надо все это сохранить, чтобы оно работало на интересы государства,

- добавил Бурмич.

В целом депутат отметил положительные тенденции в работе АРМА, но подчеркнул, что агентству есть куда двигаться. «Одобрительно сегодня оценивать трудно. Я, скажем, сказал бы так, что есть положительные наработки, положительные тенденции», - говорит нардеп.

Добавим

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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