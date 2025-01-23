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Антикорупційний комітет ВР заслухав звіт щодо аудиту в АРМА: агентству є над чим працювати

Антикорупційний комітет ВР заслухав звіт щодо аудиту в АРМА: агентству є над чим працювати

Київ • УНН

 • 148073 перегляди

Комітет ВР з питань антикорупції обговорив звіт Рахункової палати щодо аудиту АРМА. Виявлено низку проблем в управлінні арештованими активами, але відзначено позитивні тенденції в роботі агентства.

Сьогодні на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради обговорили звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Член комітету Анатолій Бурміч в ексклюзивному коментарі УНН відзначив, що дискусія була відвертою, нардепи звернули увагу АРМА на проблемні питання, які потребують доопрацювання.

За словами Бурміча, засідання стало корисним як для комітету, так і для АРМА.

Перший аудит пройшов і ми чітко побачили і цифри, і збитки, і недоотримані гроші, і інші моменти. Була відверта розмова. Тому я вважаю, що це було корисно. І корисно перш за все для держави, для АРМА, для розуміння нами, цього всього, що відбувається навколо агентства,

- зазначив нардеп.

На комітеті заслухали висновки аудиту і обговорили всі проблемні питання.

Ми ці всі моменти заслухали і, звичайно, звернули увагу, що їх треба покращити. Вони (представники АРМА – ред.) обіцяли, що опрацюють, і, якщо потрібно буде, то можна внести якісь корективи в законодавство, щоб покращити роботу, а саме у відборі, хто буде управляти (активами – ред.). Тому що заарештувати одне, а треба все це зберегти, щоб воно працювало на інтереси держави,

- додав Бурміч.

Загалом депутат відзначив позитивні тенденції у роботі АРМА, але наголосив, що агентству є куди рухатися. "Схвально сьогодні оцінювати важко. Я, скажімо, сказав би так, що є позитивні напрацювання, позитивні тенденції", - каже нардеп.

Додамо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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