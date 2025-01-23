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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Киев  •  УНН

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Телеведущая Леся Никитюк сообщила, что текущий сезон "Кто сверху" станет для нее последним. Она поблагодарила зрителей за поддержку и поделилась воспоминаниями с Сергеем Притулой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о последнем сезоне шоу «Кто сверху» с ее участием, передает УНН.

«Это мой последний сезон в этом проекте. Я бесконечно благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату - за эти невероятные годы», - написала Леся Никитюк под видео-бэкстейджем с шоу „Хто зверху“.

Звезда выставила ряд сторис в Instagram, где загадала трогательные моменты с экс-ведущим Сергеем Притулой.

«Нет нет... я не устала от ТВ, это моя любимая работа. Просто все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания», - добавила она.

Добавим

Ранее актриса Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу «Я люблю Украину».

В сети предполагали, что ведущей шоу может стать Леся Никитюк. 

Напомним 

Украинской телеведущей Лесе Никитюк сделали предложение.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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