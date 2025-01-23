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Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху": що трапилось

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху": що трапилось

Київ • УНН

 • 140949 перегляди

Телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що поточний сезон "Хто зверху" стане для неї останнім. Вона подякувала глядачам за підтримку та поділилася спогадами з Сергієм Притулою.

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про останній сезон шоу "Хто зверху" з її участю, передає УНН.

"Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату — за ці неймовірні роки", - написала Леся Нікітюк під відео-бекстейджем з шоу "Хто зверху".

Зірка виставила низку сторіс в Instagram, де загадала зворушливі моменти з ексведучим Сергієм Притулою.

"Ні ні.. я не втомилась від ТВ, це моя улюблена робота. Просто все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі і бажання", - додала вона.

Додамо

Раніше акторка Ксенія Мішина звільнилася з телеканалу ТЕТ, де вела відоме шоу "Я люблю Україну".

У мережі припускали, що ведучою шоу може стати Леся Нікітюк. 

Нагадаємо 

Українській телеведучій Лесі Нікітюк зробили пропозицію.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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