Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху": що трапилось
Київ • УНН
Телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що поточний сезон "Хто зверху" стане для неї останнім. Вона подякувала глядачам за підтримку та поділилася спогадами з Сергієм Притулою.
Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про останній сезон шоу "Хто зверху" з її участю, передає УНН.
"Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату — за ці неймовірні роки", - написала Леся Нікітюк під відео-бекстейджем з шоу "Хто зверху".
Зірка виставила низку сторіс в Instagram, де загадала зворушливі моменти з ексведучим Сергієм Притулою.
"Ні ні.. я не втомилась від ТВ, це моя улюблена робота. Просто все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі і бажання", - додала вона.
Додамо
Раніше акторка Ксенія Мішина звільнилася з телеканалу ТЕТ, де вела відоме шоу "Я люблю Україну".
У мережі припускали, що ведучою шоу може стати Леся Нікітюк.
Нагадаємо
Українській телеведучій Лесі Нікітюк зробили пропозицію.