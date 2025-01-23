Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху": що трапилось

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про останній сезон шоу "Хто зверху" з її участю, передає УНН.

"Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату — за ці неймовірні роки", - написала Леся Нікітюк під відео-бекстейджем з шоу "Хто зверху".

Зірка виставила низку сторіс в Instagram, де загадала зворушливі моменти з ексведучим Сергієм Притулою.

"Ні ні.. я не втомилась від ТВ, це моя улюблена робота. Просто все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі і бажання", - додала вона.

Додамо

Раніше акторка Ксенія Мішина звільнилася з телеканалу ТЕТ, де вела відоме шоу "Я люблю Україну".

У мережі припускали, що ведучою шоу може стати Леся Нікітюк.

Нагадаємо

Українській телеведучій Лесі Нікітюк зробили пропозицію.