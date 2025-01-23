Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

В 110-й отдельной механизированной бригаде разоблачили масштабную схему, по которой более 50 военнослужащих избегали выполнения своих обязанностей. За половину зарплаты они могли не появляться на службе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.



За половину зарплаты такие "военнослужащие" вообще не появлялись на службу, а некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты. Указанная схема нанесла ущерб государству более чем на 3 млн гривен, - говорится в сообщении.

Детали

Организаторами схемы, которая нанесла государству ущерб более чем на 3 миллиона гривен, стали заместитель командира бригады и командир группы материального обеспечения.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру группы, который вместе со своим руководителем с января 2024 года занимался сбором денег с военнослужащих, которые не желали проходить службу.

Злоумышленникам инкриминируют превышение служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Криинального кодекса Украины).

Командиру группы грозит до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В ГБР также напомнили, что 27 декабря 2024 года был задержан и сообщено о подозрении заместителю командира бригады, который также участвовал в схеме уклонения от службы.

Напомним

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 20 января сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.

