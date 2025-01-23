Схема на понад 3 млн: як командири заробляли на ухилянтах

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У 110-й окремій механізованій бригаді викрили схему, де військові платили половину зарплати за неявку на службу. Заступник командира бригади та командир групи матзабезпечення організували схему з понад 50 учасниками.

У 110-й окремій механізованій бригаді викрили масштабну схему, за якою понад 50 військовослужбовців уникали виконання своїх обов’язків. За половину зарплати вони могли не з’являтися на службу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

За половину зарплати такі "військовослужбовці" взагалі не з’являлись на службу, а деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Вказана схема завдала збитків державі на понад 3 млн гривень,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Організаторами схеми, що завдала державі збитків на понад 3 мільйони гривень, стали заступник командира бригади та командир групи матеріального забезпечення.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру групи, який разом зі своїм керівником з січня 2024 року займався збором грошей із військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

Зловмисникам інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Криінального кодексу України).

Командиру групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У ДБР також нагадали, що 27 грудня 2024 року було затримано та повідомлено про підозру заступнику командира бригади, який також брав участь у схемі ухилення від служби.

Нагадаємо

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 20 січня повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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