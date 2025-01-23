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Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Киев  •  УНН

 • 11262 просмотра

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После 11-летнего перерыва Камерон Диаз снимается в новом триллере "Снова в строю" с Джейми Фоксом. 52-летняя актриса также стала лицом Vogue Мексика, поразив публику серией элегантных фотографий.

Звезда Голливуда, которая отошла от актерской карьеры в 2014 году, неожиданно решила вернуться к съемкам. Камерон Диаз готовится к участию в новом триллере "Снова в строю" с Джейми Фоксом, а также стала лицом Vogue Мексика. Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

После 11-летнего перерыва Камерон Диаз вернулась в кинематограф, и это стало не только важным событием для Голливуда.

Более чем через десятилетие после своей последней роли актриса готовится сниматься в легком триллере "Снова в строю", где ее партнером станет Джейми Фокс.

Помимо актерской карьеры, Диаз снова появилась перед камерой для другого проекта, став лицом нового выпуска Vogue Мексика. 

52-летняя актриса поразила публику своим видом в серии фотографий, сделанных известным портретным фотографом Норманом Жаном Роем.

На обложке журнала Диаз позирует в элегантном черном вечернем платье с открытыми плечами. Другие снимки включают крупный план ее лица, где она смотрит вдаль, а также черно-белые фото, сделанные на открытом воздухе.

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Рассуждая о своем неожиданном возвращении в кино после длительной паузы - последней ее ролью был фильм "Энни" 2014 года - актриса призналась, что это решение стало неожиданностью даже для нее самой.

Я думала, что больше никогда не буду сниматься. Я думала, что оставила все это позади, чтобы посвятить себя семье,

- сказала Диаз.

В 2014 году актриса отошла от публичной жизни, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях матери двух маленьких детей - дочери Реддикс, рожденной с помощью суррогатного материнства в 2019 году, и сына Кардинала, рожденного в 2014 году. 

По ее словам, вернуться к работе ее вдохновил муж - Бенджи Мэдден.

Напомним

 В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 97-ю премию Американской киноакадемии. В номинации попал документальный фильм "Фарфоровая война", созданный в копродукции США, Украины и Австралии. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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