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Камерон Діаз повертається до кіно після 11-річної перерви

Камерон Діаз повертається до кіно після 11-річної перерви

Київ • УНН

 • 117947 перегляди

Після 11-річної перерви Камерон Діаз знімається у новому трилері "Знову в строю" з Джеймі Фоксом. 52-річна акторка також стала обличчям Vogue Мексика, вразивши публіку серією елегантних фотографій.

Зірка Голлівуду, яка відійшла від акторської кар’єри у 2014 році, несподівано вирішила повернутися до зйомок. Камерон Діаз готується до участі у новому трилері "Знову в строю" з Джеймі Фоксом, а також стала обличчям Vogue Мексика. Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Після 11-річної перерви Камерон Діаз повернулася до кінематографу, і це стало не лише важливою подією для Голлівуду.

Більш ніж через десятиліття після своєї останньої ролі актриса готується зніматися у легкому трилері "Знову в строю", де її партнером стане Джеймі Фокс.

Окрім акторської кар’єри, Діаз знову з’явилася перед камерою для іншого проєкту, ставши обличчям нового випуску Vogue Мексика. 

52-річна акторка вразила публіку своїм виглядом у серії фотографій, зроблених відомим портретним фотографом Норманом Жаном Роєм.

На обкладинці журналу Діаз позує в елегантній чорній вечірній сукні з відкритими плечима. Інші знімки включають крупний план її обличчя, де вона дивиться вдалину, а також чорно-білі фото, зроблені на відкритому повітрі.

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Розмірковуючи про своє несподіване повернення до кіно після тривалої паузи - останньою її роллю був фільм "Енні" 2014 року - актриса зізналася, що це рішення стало несподіванкою навіть для неї самої.

Я думала, що більше ніколи не буду зніматися.Я думала, що залишила все це позаду, щоб присвятити себе родині,

- сказала Діаз.

У 2014 році актриса відійшла від публічного життя, щоб зосередитися на своїх обов'язках матері двох маленьких дітей - доньки Реддікс, народженої за допомогою сурогатного материнства у 2019 році, та сина Кардинала, народженого у 2014 році. 

За її словами, повернутись до роботи її надихнув чоловік - Бенджі Медден.

Нагадаємо

 У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 97-му премію Американської кіноакадемії. До номінацій потрапив документальний фільм "Порцелянова війна", створений у копродукції США, України та Австралії. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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