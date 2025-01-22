Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Безусловное принятие и любовь в семье - базовые потребности каждого. Зато в отношениях, где есть насилие, эти потребности человека не просто игнорируются. Обидчик/-ца планомерно уничтожает самооценку партнера/-ки, разрушает границы личности, влияет на настроение и даже создает угрозу для здоровья и жизни.

О том, почему люди могут игнорировать свою потребность в принятии, любви и почему годами терпят издевательства от партнера/-ки, а также как можно помочь человеку решиться на шаг и разорвать круг насилия, рассказала журналисту УНН психолог, специалист мобильной бригады социально-психологической помощи Елена Надточий.

И.ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Стыд и чувство вины

Первой причиной, почему пострадавший человек не обращается за помощью, специалист называет отсутствие внутренней опоры. У человека, который имеет длительный опыт насильственных отношений, занижена самооценка (искаженное чувство самоценности). Также партнер-абьюзер, постоянно критикуя, заставляет его чувствовать стыд и вину.

"Ни стыд, ни чувство вины в абьюзивных отношениях не являются объективными. Мы отвечаем только за те вещи, которые именно мы говорим и делаем. Но не пострадавший человек делает выбор: бить или не бить, унижать или не унижать - это полностью выбор и ответственность обидчика", - объясняет Надточий.

По ее словам, когда партнер/-ка с преимуществом в психологической устойчивости планомерно критикует и акцентирует внимание на недостатках другой стороны, это может заставить человека поверить, что он сам спровоцировал насилие и "заслуживает" такого отношения. Обидчики/-цы часто указывают на "эмоциональность" другого.

"Типичными фразами могут быть: "это ты неадекватно себя ведешь", „это ты слишком эмоциональная/-ий". При этом обидчик/-ца может не "взрываться эмоциями" вообще, а просто прийти и ударить", - комментирует Надточий.

Специалист отмечает, что взаимные обвинения, отсутствие принятия могут быть последствиями недавно пережитых травм (скажем, вызванных войной).

"Когда мужчина или женщина возвращается из зоны боевых действий с определенными ментальными проблемами - общение даже в тех семьях, которые имели прекрасные отношения, сильно меняется. Поэтому, когда мы говорим о самоценности - это безусловное принятие человека, его черной и белой стороны, поскольку они есть у всех. То, что мы склонны называть "негативными чертами личности" - очень субъективная категория. Для кого-то это может быть "негативной стороной", а для другого - "изюминкой". Поэтому это всегда о диалоге", - говорит психолог.

Стигматизация человека, страдающего от насилия

Во многих обществах, культурах, менталитетах насилие - это "семейное дело". В частности, в Украине до сих пор существует так называемая культура невмешательства. Соответственно, пострадавшая может годами терпеть насилие, потому что боится общественного осуждения за то, что "разрушает семью".

"Больше всего травмирует осуждение близких. Часто члены семьи, соседи, знакомые негативно относятся к разводу, особенно, если у супругов есть дети. Женщина, которая выражает намерение развестись, может стать объектом осуждения, стигматизации", - объясняет Надточий.

Специалист добавляет, что часто женщины боятся, что не смогут обеспечить себя и детей. При этом, часть из них работает и иногда даже удерживает обидчика. Также многих женщин сдерживает страх "лишить детей отца", ведь определенная помощь от мужчины, который совершает обиду, все же есть.

"Бывает, что пострадавший человек элементарно оправдывает этим свою невозможность уйти из цикла насилия. А у детей, к сожалению, никто не спрашивает, хотят ли они иметь отцом обидчика. Хотя стоило бы. Насилие, очевидцами которого становятся дети, безусловно влияет на их мировоззрение, формируя искаженное понятие "нормы" в семейных, партнерских отношениях", - отмечает эксперт.

Осуждение пострадавшей/-го (виктимблейминг)

В нашем обществе до сих пор существует деструктивная привычка осуждения пострадавших. Она проявляется в момент, когда человека обвиняют в том, что он спровоцировал насильственные действия - внешним видом, манерой общения или любым другим проявлением. Часто такие обвинения касаются пострадавших от сексуального насилия.

"Когда я работала в социальной службе, была свидетелем того, как изнасилованную женщину обвиняла мать подозреваемого. Якобы, она вызывающе одета и была в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы показать абсурдность мысли, я спросила женщину, сколько раз в жизни ей самой приходило в голову заставить к интимным отношениям девушек в коротких юбках, которые употребляли алкоголь. Ни один человек сознательно не провоцирует насилие - никто не хочет, чтобы его избили, изнасиловали или лишили жизни", - отмечает психолог. Она добавляет, что в насилии поведение пострадавшей/-го не имеет значения.

Опасна роль мизогинии (пренебрежительное, предвзятое отношение к женщинам. - ред.), которая до сих пор присутствует в обществе - в отношении к женщинам применяют предубеждения, которые бы никогда не "примеряли" на мужчин.

Насилие становится "нормой"

Как объясняет психолог, когда человек стремится к большему, чем имеет, он должен выйти из так называемой "зоны комфорта". При этом, это вовсе не означает, что этой "зоной" является что-то только хорошее. Довольно часто это хорошо знакомое, предсказуемое для человека положение вещей, в котором он готов и дальше терпеть проблемы, неудобства или даже боль и страх ради ощущения мнимой стабильности.

"У пострадавших "зона комфорта" - это насилие. И для того, чтобы выйти за эту деструктивную границу, надо сделать много тяжелых действий. Защитные механизмы психики срабатывают очень сильно - человек панически боится перемен, ведь не может предвидеть обстоятельства, не уверен, изменится ли его жизнь, если обратиться за помощью, сможет ли он/она самостоятельно справиться. Поэтому часто остаются в той ситуации, где есть насилие, но которая знакома и прогнозируема", - объясняет Надточий.

Нехватка информации

Многие пострадавшие не знают, куда можно обратиться за помощью, и можно ли вообще обращаться с такими запросами, как у них. Имея неустойчивую, искаженную самооценку, люди, страдающие от насилия, довольно часто обесценивают свою проблему.

ІІ. ДВА ВАЖНЫХ ШАГА ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

По словам психолога, чтобы выйти из "круга насилия", пострадавший должен идентифицировать саму проблему. Часто маркером насилия может служить неспособность сказать "нет".

"Когда человек чувствует, что он не может отказать, когда ему начинают навязывать определенные эмоции, вину, - но ничего с этим не делает, то тут уже как раз его самоценность и самооценка начинают проседать", - перечисляет Надточий. Также она советует обратить внимание на то, что человек, который находится в насилии, часто находит оправдание обидчику/-це и обвиняет себя, думая: "может, я не такая уж и хорошая", „может, я и заслуживаю такого отношения".

"Человек понимает, что есть проблема, но страх и сомнения останавливают выйти из этого цикла насилия", - объясняет психолог.

Надточий отмечает, что когда человек уже понимает, что попал в "круг насилия", - ему нужно объяснять причины и механизмы формирования барьеров (страх, зависимость), которые останавливают на пути высвобождения.

"И о самооценке рассказать, и о причинно-следственных связях поведения обидчика, о защитных механизмах психики, о синдроме выученной беспомощности - чрезвычайно сложном психологическом состоянии, когда человек элементарно перестает верить в то, что он влияет на ситуацию. Он просто отдает все в руки других. И человек думает, что все равно ничего не изменится, даже если он попытается", - отмечает Надточий.

Важна "профилактика" насилия

Чем больше люди читают специальной литературы, смотрят программ о насилии - тем более вероятно, что они легче его распознают и разорвут круг.

"Сейчас достаточно широкий круг женщин знают и об абьюзе, и о мизогинии. Мне очень нравится, как профилактика влияет на мировоззрение людей, на понимание того, что происходит и что может произойти, если они будут продолжать быть в абьюзивных отношениях, или совершать насилие в отношении своих детей - часто бессознательно, а потому, что их самих так воспитывали. Любые ситуации, где есть домашнее насилие, сложные и выход из них требует времени и усилий", - делится Надточий.

IV. КАК ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Психолог советует учитывать следующие принципы диалога:

- С человеком, страдающим от домашнего насилия, нужно говорить через призму безусловного принятия, беспристрастно, безоценочно.

- Стоит убедить человека обратиться к специалисту/-чине - ведь там, где есть насилие, часто нужна не просто помощь неравнодушных людей, но и психологов/-гинь и других специалистов/-ок.

- Следует учитывать "выученную беспомощность". Люди, которые долгое время страдают от насилия, теряют веру в себя. В перспективе мы должны научить человека заново верить в себя, маленькими "шагами" восстанавливать путь к независимой жизни без насилия.

- Стоит быть рядом во время решения вопросов, которые кажутся человеку трудными, но не делать все за него. Например, часто пострадавший/-ый не может куда-то сходить, поскольку боится отказа. В такой ситуации лучше помочь построить четкие планы, например договориться: "На 9 утра, например, мы встречаемся в оговоренном месте и будем делать следующее. Я, если надо, буду рядом и смогу вам помочь". Но именно пострадавшая/-ый должен самостоятельно открывать двери, говорить с поставщиками помощи, объяснять то, что ей/ему нужно и тому подобное;

- Нужно постоянно просить разрешения. В начале это действительно будет довольно странно и со страхом восприниматься пострадавшими. Для людей, страдающих от насилия, странно слышать просьбы: можно ли помочь, можно ли взять за руку и тому подобное. Для них привычной была среда, где их обесценивают, бьют, толкают, где постоянно навязывают вину. А здесь оказывается, что может быть по-другому. Именно так формируется другое понятие нормы.

- Нужно учить пострадавших понимать свои чувства и эмоции, помогать проговаривать их. Например: "Я вижу, что вы расстроены, я вижу, что вас что-то смущает. Правильно ли я думаю?"

Что не стоит говорить пострадавшим

Тем, кто страдает от насилия, не стоит говорить обесценивающие фразы, такие как: "Почему ты плачешь?", "Неужели это проблема?", "Почему ты ничего не делаешь?", "Почему ты постоянно жертва?".

"Нужно помогать человеку выражать те эмоции, которые он испытывает. У человека, страдающего от насилия, может быть много подавленных, неотредактированных эмоций, которые также возникли в результате причиненной боли. И он должен их понять: выявить триггеры, причинно-следственные связи. Впоследствии это поможет избегать эмоциональных реакций из-за непонимания себя", - советует Надточий. Специалист отмечает, что ни в коем случае нельзя судить о потенциале другого человека, руководствуясь собственным опытом.

"В ходе терапии мы говорим человеку, что не он виноват, что он является ценной личностью и не заслуживает такого отношения, а заслуживает уважения и любви. Также говорим, что никогда нельзя "спровоцировать" насилие - обидчиками как раз являются те, кто первый нападает, критикует и обесценивает", - добавляет Надточий.

V. ГДЕ ИСКАТЬ ПОДДЕРЖКУ

Любое проявление насилия не имеет оправдания. Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием - обратитесь за помощью.

Круглосуточно и конфиденциально можно получить консультации на одной из двух горячих линий:

- 116 123 - национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

- 15 47 - правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.

Также можно обратиться в ближайшую к вам мобильную бригаду или дневной центр социально-психологической помощи за поддержкой и спросить о временном приюте. Контакты и детали о сервисах помощи ищите на платформе rozirvykolo.org.

Все услуги поддержки предоставляются бесплатно.