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Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

Киев  •  УНН

 • 11676 просмотра

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Центр национального сопротивления предоставил рекомендации относительно действий при обнаружении российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Эксперты советуют не стрелять по дронам, а сообщать ВСУ и менять позиции.

россия активно использует беспилотники, среди которых «Орлан-10» и «Орлан-30» для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня в Украине. Эксперты призывают граждан действовать слаженно и осторожно в случае обнаружения таких беспилотников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Что такое «Орлан-10» и «Орлан-30»?

«Орлан-10» - это беспилотник, способный работать на высотах до 2500 м, имея тепловизор для обнаружения людей и техники.

Если вы заметили его, стоит быть осторожными - он может вернуться через 10-30 минут вместе с артобстрелом. «Орлан-30» - усовершенствованная версия с большей взлетной массой и возможностью нести до 8 кг полезной нагрузки. 

Что делать, если увидели «Орлан»?

Не стреляйте по нему! Стрелковое оружие не эффективно против беспилотников. Глушите РЭБом и сообщайте ВСУ о его местонахождении.

- информирует Центр национального сопротивления.

Если есть возможность, меняйте позиции, чтобы избежать попадания артиллерии.

Почему важно?

«Орланы» могут возвращаться и наносить удары, поэтому важно своевременно сообщать об их пребывании и менять локацию для безопасности.  

Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света13.01.25, 15:37 • 32439 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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