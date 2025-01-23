Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

россия активно использует беспилотники, среди которых «Орлан-10» и «Орлан-30» для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня в Украине. Эксперты призывают граждан действовать слаженно и осторожно в случае обнаружения таких беспилотников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Что такое «Орлан-10» и «Орлан-30»?

«Орлан-10» - это беспилотник, способный работать на высотах до 2500 м, имея тепловизор для обнаружения людей и техники.

Если вы заметили его, стоит быть осторожными - он может вернуться через 10-30 минут вместе с артобстрелом. «Орлан-30» - усовершенствованная версия с большей взлетной массой и возможностью нести до 8 кг полезной нагрузки.

Что делать, если увидели «Орлан»?

Не стреляйте по нему! Стрелковое оружие не эффективно против беспилотников. Глушите РЭБом и сообщайте ВСУ о его местонахождении.