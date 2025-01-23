Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления
Киев • УНН
Центр национального сопротивления предоставил рекомендации относительно действий при обнаружении российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Эксперты советуют не стрелять по дронам, а сообщать ВСУ и менять позиции.
россия активно использует беспилотники, среди которых «Орлан-10» и «Орлан-30» для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня в Украине. Эксперты призывают граждан действовать слаженно и осторожно в случае обнаружения таких беспилотников.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Что такое «Орлан-10» и «Орлан-30»?
«Орлан-10» - это беспилотник, способный работать на высотах до 2500 м, имея тепловизор для обнаружения людей и техники.
Если вы заметили его, стоит быть осторожными - он может вернуться через 10-30 минут вместе с артобстрелом. «Орлан-30» - усовершенствованная версия с большей взлетной массой и возможностью нести до 8 кг полезной нагрузки.
Что делать, если увидели «Орлан»?
Не стреляйте по нему! Стрелковое оружие не эффективно против беспилотников. Глушите РЭБом и сообщайте ВСУ о его местонахождении.
Если есть возможность, меняйте позиции, чтобы избежать попадания артиллерии.
Почему важно?
«Орланы» могут возвращаться и наносить удары, поэтому важно своевременно сообщать об их пребывании и менять локацию для безопасности.
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