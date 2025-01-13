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Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света

Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света

Киев  •  УНН

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В результате падения вражеского беспилотника на объект критической инфраструктуры в Путивльской громаде 185 населенных пунктов остались без света. Ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура работает на резервном питании.

В Сумской области на территорию объекта критической инфраструктуры упал вражеский дрон, в результате чего 185 населенных пунктов остались без  электричества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины. Предварительно, люди не пострадали. Без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов

- говорится в сообщении ОВА.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

Напомним 

12 января вечером россияне совершили новый массированный удар по Сумах, нацелившись на жилой район и детский оздоровительный центр. Предварительно, известно, что пострадавших среди населения нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
sumyСумы

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