Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света

В Сумской области на территорию объекта критической инфраструктуры упал вражеский дрон, в результате чего 185 населенных пунктов остались без электричества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины. Предварительно, люди не пострадали. Без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов - говорится в сообщении ОВА.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

Напомним

12 января вечером россияне совершили новый массированный удар по Сумах, нацелившись на жилой район и детский оздоровительный центр. Предварительно, известно, что пострадавших среди населения нет.