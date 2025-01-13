Дрон рф атакував критичну інфраструктуру Сумщини: 185 населених пунктів без світла

У Сумській області на територію об'єкту критичної інфраструктури впав ворожий дрон, внаслідок чого 185 населених пунктів залишились без електрики. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади. Попередньо, люди не постраждали. Без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів - йдеться у повідомленні ОВА.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Нагадаємо

12 січня ввечері росіяни здійснили новий масований удар по Сумах, націлившись на житловий район та дитячий оздоровчий центр. Попередньо, відомо, що постраждалих серед населення немає.