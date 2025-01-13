Загарбники знову атакували Суми: під удар потрапили дитячий оздоровчий центр і житловий сектор

Загарбники вкотре масово обстріляли Суми. Рятувальники ліквідували пожежі. Про це повідомляє ДСНС Сумщини, передає УНН.

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12 січня ввечері супротивник здійснили новий масований удар по Сумах, націлившись на житловий район та дитячий оздоровчий центр.

Через інцидент рятувальники працювали на кількох об'єктах одночасно. Завдяки оперативним діям вогонь вдалося ліквідувати, а території, що постраждали від ударів, ретельно обстежено.

Попередньо, відомо, що постраждалих серед населення немає.

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