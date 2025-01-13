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Загарбники знову атакували Суми: під удар потрапили дитячий оздоровчий центр і житловий сектор

Загарбники знову атакували Суми: під удар потрапили дитячий оздоровчий центр і житловий сектор

Київ • УНН

 • 33537 перегляди

Терористи здійснили масований обстріл житлового району Сум та дитячого оздоровчого центру. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежі ліквідовано, постраждалих немає.

Загарбники вкотре масово обстріляли Суми. Рятувальники ліквідували пожежі. Про це повідомляє ДСНС Сумщини, передає УНН.

Деталі

12 січня ввечері супротивник здійснили новий масований удар по Сумах, націлившись на житловий район та дитячий оздоровчий центр.

Через інцидент рятувальники працювали на кількох об'єктах одночасно. Завдяки оперативним діям вогонь вдалося ліквідувати, а території, що постраждали від ударів, ретельно обстежено.

Попередньо, відомо, що постраждалих серед населення немає.

Російський дрон атакував пасажирський автобус на Сумщині: є поранені12.01.25, 17:50 • 41055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
sumyСуми

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