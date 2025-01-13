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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики снова атаковали Сумы: под удар попали детский оздоровительный центр и жилой сектор

Захватчики снова атаковали Сумы: под удар попали детский оздоровительный центр и жилой сектор

Киев  •  УНН

 • 7511 просмотра

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Террористы осуществили массированный обстрел жилого района Сум и детского оздоровительного центра. Благодаря оперативным действиям спасателей пожары ликвидированы, пострадавших нет.

Захватчики в очередной раз массово обстреляли Сумы. Спасатели ликвидировали пожары. Об этом сообщает ГСЧС Сумщины, передает УНН.

Детали

12 января вечером противник осуществили новый массированный удар по Сумах, нацелившись на жилой район и детский оздоровительный центр.

Из-за инцидента спасатели работали на нескольких объектах одновременно. Благодаря оперативным действиям огонь удалось ликвидировать, а территории, пострадавшие от ударов, тщательно обследованы.

Предварительно, известно, что пострадавших среди населения нет.

Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Сумской области: есть раненые12.01.25, 17:50 • 26260 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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