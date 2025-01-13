Захватчики снова атаковали Сумы: под удар попали детский оздоровительный центр и жилой сектор
Киев • УНН
Террористы осуществили массированный обстрел жилого района Сум и детского оздоровительного центра. Благодаря оперативным действиям спасателей пожары ликвидированы, пострадавших нет.
Захватчики в очередной раз массово обстреляли Сумы. Спасатели ликвидировали пожары. Об этом сообщает ГСЧС Сумщины, передает УНН.
Детали
12 января вечером противник осуществили новый массированный удар по Сумах, нацелившись на жилой район и детский оздоровительный центр.
Из-за инцидента спасатели работали на нескольких объектах одновременно. Благодаря оперативным действиям огонь удалось ликвидировать, а территории, пострадавшие от ударов, тщательно обследованы.
Предварительно, известно, что пострадавших среди населения нет.
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