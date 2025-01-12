Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Сумской области: есть раненые
Киев • УНН
На территории Миропольской громады Сумского района оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус. В результате атаки ранены две женщины в возрасте 42 и 30 лет.
Две женщины получили ранения в результате вражеской атаки беспилотником на рейсовый автобус в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 12 января около 15:15, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Миропольской общины Сумского района.
В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки - 42-летняя и 30-летняя женщины.
Дополнение
За прошедшие сутки, 11 января, террористы совершили 29 атак на приграничные территории Сумской области, вызвав 57 взрывов. Больше всего пострадали Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады.