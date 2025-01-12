Окупанти завдали 29 атак по Сумській області: які громади постраждали найбільше
Київ • УНН
За добу терористи здійснили 29 атак на прикордонні території Сумської області, спричинивши 57 вибухів. Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади.
Сумська область знову зазнала обстрілів з боку окупантів. Протягом дня 11 січня 2025 року ворог здійснив 29 атак на прикордонні території та населені пункти, спричинивши 57 вибухів у кількох громадах регіону. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади. Ворог використовував різноманітні види озброєння, включаючи артилерію, міномети, танки, FPV-дрони та БпЛА для скидання боєприпасів.
У Великописарівській громаді відбулося кілька атак, серед яких мінометні обстріли, скидання боєприпасів із дронів та артилерійські удари, що спричинили 18 вибухів. Краснопільська громада також зазнала значних атак – противник застосував FPV-дрони, міномети та безпілотники, які спричинили 17 вибухів.
Есманьська громада потрапила під обстріли з танків та безпілотників, зафіксовано 13 вибухів. У Білопільській громаді було зафіксовано мінометні удари та скидання боєприпасів із дронів, які спричинили 7 вибухів. Шалигинська громада зазнала ударів FPV-дрона та БпЛА.
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