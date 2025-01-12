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Окупанти завдали 29 атак по Сумській області: які громади постраждали найбільше

Окупанти завдали 29 атак по Сумській області: які громади постраждали найбільше

Київ • УНН

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За добу терористи здійснили 29 атак на прикордонні території Сумської області, спричинивши 57 вибухів. Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади.

Сумська область знову зазнала обстрілів з боку окупантів. Протягом дня 11 січня 2025 року ворог здійснив 29 атак на прикордонні території та населені пункти, спричинивши 57 вибухів у кількох громадах регіону. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади. Ворог використовував різноманітні види озброєння, включаючи артилерію, міномети, танки, FPV-дрони та БпЛА для скидання боєприпасів. 

У Великописарівській громаді відбулося кілька атак, серед яких мінометні обстріли, скидання боєприпасів із дронів та артилерійські удари, що спричинили 18 вибухів. Краснопільська громада також зазнала значних атак – противник застосував FPV-дрони, міномети та безпілотники, які спричинили 17 вибухів. 

Есманьська громада потрапила під обстріли з танків та безпілотників, зафіксовано 13 вибухів. У Білопільській громаді було зафіксовано мінометні удари та скидання боєприпасів із дронів, які спричинили 7 вибухів. Шалигинська громада зазнала ударів FPV-дрона та БпЛА. 

росіяни атакували дронами Середина-Буду на Сумщині: двоє поранених08.01.25, 15:00 • 18985 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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