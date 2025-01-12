Оккупанты нанесли 29 атак по Сумской области: какие громады пострадали больше всего
Киев • УНН
За сутки террористы совершили 29 атак на приграничные территории Сумской области, вызвав 57 взрывов. Больше всего пострадали Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская и Шалыгинская громады.
Сумская область снова подверглась обстрелам со стороны оккупантов. В течение дня 11 января 2025 года враг совершил 29 атак на приграничные территории и населенные пункты, вызвав 57 взрывов в нескольких общинах региона. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Больше всего пострадали Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады. Враг использовал различные виды вооружения, включая артиллерию, минометы, танки, FPV-дроны и БпЛА для сброса боеприпасов.
В Великописаревской громаде произошло несколько атак, среди которых минометные обстрелы, сброс боеприпасов с дронов и артиллерийские удары, повлекшие 18 взрывов. Краснопольская громада также подверглась значительным атакам - противник применил FPV-дроны, минометы и беспилотники, которые вызвали 17 взрывов.
Эсманская громада попала под обстрелы из танков и беспилотников, зафиксировано 13 взрывов. В Белопольской громаде были зафиксированы минометные удары и сброс боеприпасов с дронов, которые вызвали 7 взрывов. Шалыгинская громада подверглась ударам FPV-дрона и БпЛА.
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