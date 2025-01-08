россияне атаковали дронами Середина-Буду в Сумской области: двое раненых

ukenru
Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 18013 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 111464 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 157804 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 161905 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 158079 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 137787 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 178185 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242078 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 498962 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340278 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Аналитики ISW предположили, как войска рф могут использовать продвижение в Торецке

Аналитики ISW предположили, как войска рф могут использовать продвижение в Торецке

 • 55375 просмотра
Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

 • 60598 просмотра
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 91458 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 79825 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 92157 просмотра
публикации
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 36103 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 92157 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 155189 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 159181 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 168911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 30534 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 30077 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

09:12 • 33596 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 79825 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 113448 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

россияне атаковали дронами Середина-Буду в Сумской области: двое раненых

россияне атаковали дронами Середина-Буду в Сумской области: двое раненых

Киев  •  УНН

 • 4749 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали пограничный город Середина-Буда в Сумской области с помощью FPV-дронов. В результате атаки ранены двое местных жителей и повреждена станция техобслуживания.

Российские войска сегодня атаковали пограничье Сумской области FPV-дронами, есть раненые, сообщили в Сумской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 8 января около 12:30 оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Шосткинского района, по предварительным данным, FPV-дронами.

В результате чего 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения. Повреждены местная станция техобслуживания и транспортное средство.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская и Шосткинская громады. В Шосткинской громаде, как сообщается, врагом осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранен 1 гражданский человек и поврежден частный дом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
sumyСумы