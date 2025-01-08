россияне атаковали дронами Середина-Буду в Сумской области: двое раненых

Российские войска сегодня атаковали пограничье Сумской области FPV-дронами, есть раненые, сообщили в Сумской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 8 января около 12:30 оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Шосткинского района, по предварительным данным, FPV-дронами.

В результате чего 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения. Повреждены местная станция техобслуживания и транспортное средство.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская и Шосткинская громады. В Шосткинской громаде, как сообщается, врагом осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранен 1 гражданский человек и поврежден частный дом.