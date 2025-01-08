росіяни атакували дронами Середина-Буду на Сумщині: двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині за допомогою FPV-дронів. Внаслідок атаки поранено двох місцевих жителів та пошкоджено станцію техобслуговування.
Російські війська сьогодні атакували прикордоння Сумської області FPV-дронами, є поранені, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 8 січня близько 12:30 окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Шосткинського району, за попередніми даними, FPV-дронами.
Унаслідок чого 52-річна жінка та 57-річний чоловік отримали поранення. Пошкоджено місцеву станції техобслуговування та транспортний засіб.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманьська та Шосткинська громади. У Шосткинській громаді, як повідомляється, ворогом здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок.