Російський дрон атакував пасажирський автобус на Сумщині: є поранені

Двоє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки безпілотником на рейсовий автобус у Сумській області. Про це у неділю повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає УНН.

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За даними прокуратури, 12 січня близько 15:15, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки - 42-річна та 30-річна жінки.

Доповнення

Минулої доби, 11 січня, терористи здійснили 29 атак на прикордонні території Сумської області, спричинивши 57 вибухів. Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади.