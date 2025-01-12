Російський дрон атакував пасажирський автобус на Сумщині: є поранені
Київ • УНН
На території Миропільської громади Сумського району окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус. Внаслідок атаки поранено двох жінок віком 42 та 30 років.
Двоє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки безпілотником на рейсовий автобус у Сумській області. Про це у неділю повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними прокуратури, 12 січня близько 15:15, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.
Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки - 42-річна та 30-річна жінки.
Доповнення
Минулої доби, 11 січня, терористи здійснили 29 атак на прикордонні території Сумської області, спричинивши 57 вибухів. Найбільше постраждали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади.