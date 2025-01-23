Як діяти, якщо помітили російський безпілотник: рекомендації від Центру національного спротиву

росія активно використовує безпілотники, серед яких "Орлан-10" і "Орлан-30" для ведення розвідки та коригування артилерійського вогню в Україні. Експерти закликають громадян діяти злагоджено й обережно у разі виявлення таких безпілотників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Що таке "Орлан-10" та "Орлан-30"?

"Орлан-10" – це безпілотник, здатний працювати на висотах до 2500 м, маючи тепловізор для виявлення людей та техніки.

Якщо ви помітили його, варто бути обережними - він може повернутися через 10-30 хвилин разом з артобстрілом. "Орлан-30" – удосконалена версія з більшою злітною масою та можливістю нести до 8 кг корисного навантаження.

Що робити, якщо побачили "Орлан"?

Не стріляйте по ньому! Стрілецька зброя не ефективна проти безпілотників. Глушіть РЕБом та повідомляйте ЗСУ про його місцезнаходження. - інформує Центр національного спротиву.

Якщо є можливість, міняйте позиції, щоб уникнути влучання артилерії.

Чому важливо?

"Орлани" можуть повертатися і завдавати ударів, тому важливо своєчасно повідомляти про їхнє перебування та змінювати локацію для безпеки.

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