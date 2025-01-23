Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Американская судоходная компания Celebrity Cruises анонсировала новый круизный лайнер, который будет впервые оборудован для работы на метаноле в качестве топлива.

Передает УНН со ссылкой на Marine Meret.

Американская группа Royal Caribbean объявила о постройке круизного лайнера класса Edge для своей дочерней компании Celebrity Cruises. Речь идет об уже шестом круизном судне в составе флота компании Celebrity Cruises. Пока что неназванное судно строится на французской верфи Chantiers de l'Atlantique и должно присоединиться к флоту в 2028 году.

Интересно, что для проекта лайнера Edge-класса, будут учтены не только размер и пышность, а также более экологичное топливо. В компании заявили, что корабли Celebrity Cruises пока будут выделяться особыми дополнениями.

Указывается, что новое судно будет впервые оборудовано для работы на метаноле в качестве топлива. Это потребует различных технических разработок, включая адаптацию двигателей и бункеров.

Справочно

Метанол может быть использован в качестве альтернативного топлива для замены традиционных топлив, таких как бензин или дизельное топливо.

Шестой корабль и его предшественник Xcel

Xcel, 5-ый лайнер Celebrity Cruises и лайнер анонсированный на 2028 год имеют длину почти 330 метров и могут вместить до 3 248 пассажиров. К Edge-классу лайнеров также принадлежат другие корабли компании: «Celebrity Apex», „Celebrity Beyond“ и „Celebrity Ascent“.

Напомним,

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