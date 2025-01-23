Celebrity Cruises будує перший у світі круїзний лайнер на метанолі

Американська судноплавна компанія Celebrity Cruises анонсувала новий круїзний лайнер, який буде вперше обладнаний для роботи на метанолі як паливі.

Передає УНН із посиланням на Marine Meret.

Американська група Royal Caribbean оголосила про побудову круїзного лайнера класу Edge для своєї дочірньої компанії Celebrity Cruises. Йдеться про вже шосте круїзне судно у складі флоту компанії Celebrity Cruises. Поки що неназване судно будується на французькій верфі Chantiers de l'Atlantique і має приєднатися до флоту у 2028 році.

Цікаво, що для проекту лайнера Edge-класу, будуть враховані не лише розмірі та пишноти, а також у більш екологічне паливо. У компанії заявили, що кораблі Celebrity Cruises наразі будуть виділятися особливими додатками.

Вказується, що нове судно буде вперше обладнаним для роботи на метанолі у якості палива. Це потребує різних технічних розробок, включно з адаптацією двигунів і бункерів.

Довідково

Метанол може бути використаний як альтернативне паливо для заміни традиційних палив, таких як бензин чи дизельне паливо.

Шостий корабель та його попередник Xcel

Xcel, 5-ий лайнер Celebrity Cruises та лайнер анонсований на 2028 рік мають довжину майже 330 метрів і можуть вмістити до 3 248 пасажирів. До Edge-класу лайнерів також належать інші кораблі компанії: "Celebrity Apex", "Celebrity Beyond" і "Celebrity Ascent".

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