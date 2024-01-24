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Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою "Redwood" у 2025 році

Tesla планує випустити новий та дешевий електромобіль під назвою "Redwood" у 2025 році

Київ • УНН

 • 39400 перегляди

Компанія Tesla планує розпочати виробництво нового, більш доступного електромобіля під кодовою назвою "Redwood" в середині 2025 року. Потенційно він коштуватиме близько 25 000 доларів і буде орієнтований на більш широкий ринок.

Tesla планує почати виробництво нового масового електромобіля під кодовою назвою "Redwood" у середині 2025 року. Наразі виробництво оповите таємницею, лише за неофіційними даними вказується, що це може бути "компактний кросовер".

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Компанія Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового масового електромобіля під кодовою назвою "Redwood" в середині 2025 року. За словами чотирьох людей, знайомих з цим питанням, причому двоє з них описують модель як компактний кросовер.

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Існує імовірність, що "Redwood" матиме вартість $25 000, що на $10 000 менше, ніж, наприклад, ціна для Model 3, який наразі має стартову ціну 38 990 доларів у Сполучених Штатах. Зазначається, що в будь-якому випадку "Redwood" буде більш доступний електромобіль, орієнтований на більш широку аудиторію.

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Доповнення

Маск вперше пообіцяв створити автомобіль вартістю 25 000 доларів у 2020 році, але згодом відклав цей план у довгий ящик, а потім знову повернувся до нього. Минулого року Маск заявив, що стурбований впливом високих процентних ставок на споживчий попит на такі дорогі товари, як автомобілі. Потім Tesla надіслала постачальникам "запити на котирування", або запрошення до участі в тендері на модель "Redwood", і спрогнозувала щотижневий обсяг виробництва в 10 000 автомобілів.

Нагадаємо

Tesla зупиняє виробництво на своїй берлінській гігафабриці на два тижні через дефіцит запчастин, спричинений атаками в Червоному морі.

Також УНН повідомляв, що за словами засновника компанії SpaceX Ілона Маска, його ракета Starship, яка вибухнула під час останнього випробувального польоту, майже досягнула орбіти.

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