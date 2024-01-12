Напади у Червоному морі: німецький завод Tesla призупиняє виробництво через відсутність деталей

Виробник електромобілів Tesla оголосив у четвер, 11 січня, що призупиняє більшу частину свого виробництва на два тижні на своєму європейському заводі поблизу Берліна. Про це пише AFP передає УНН.

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Виробник посилається на брак запчастин через подовження транспортних маршрутів через атаки в Червоному морі.

Значне подовження часу транспортування створює розрив у ланцюгах поставок пише Tesla в прес-релізі.

Виробництво буде призупинено з 29 січня по 11 лютого. Виняток стосується кількох підгалузей на Gigafactory, розташованому на південь від Берліна.

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