Tesla відкликає 1,6 мільйона автомобілів через проблему з програмним забезпеченням
Київ • УНН
Tesla відкликає 1,6 мільйона автомобілів у Китаї через проблеми з програмним забезпеченням, що впливають на систему допомоги водієві та дверні замки. Відкликанню підлягають моделі 2014-2023 років випуску.
Американський виробник електромобілів Tesla змушений переналаштувати 1,6 мільйона автомобілів у Китаї через програмну проблему. Про це повідомляє УНН із посиланням на Китайську державну адміністрацію з регулювання ринку (SAMR).
Деталі
Як оголосив у п'ятницю відповідальний регуляторний орган країни, у деяких моделях американського виробника електромобілів є проблеми з системою допомоги водієві та блокуванням дверей. Це може призвести до загроз безпеці під час водіння та збільшити ризик зіткнення транспортного засобу, попередили органи влади.
Відкликання має на меті виправити дефекти програмного забезпечення, - ця міра стосується двох партій автомобілів, вироблених у період з 2014 по 2023 роки, і включає в себе в цілому 1,6 мільйона Model S, Model distance.
Нагадаємо
У грудні 2023 року, Tesla відкликала близько двох мільйонів автомобілів у США – також через проблеми з асистентом водіння.
Світовий ринок напівпровідників зросте цього року до рекордних 588 мільярдів доларів01.01.24, 01:35 • 73303 перегляди