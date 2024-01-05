Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением

Американский производитель электромобилей Tesla вынужден перенастроить 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за программной проблемы. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Китайскую государственную администрацию по регулированию рынка (SAMR).

Детали

Как объявил в пятницу ответственный регуляторный орган страны, в некоторых моделях американского производителя электромобилей есть проблемы с системой помощи водителю и блокировкой дверей. Это может привести к угрозам безопасности во время вождения и увеличить риск столкновения транспортного средства, предупредили органы власти.

Отзыв имеет целью исправить дефекты программного обеспечения, - эта мера касается двух партий автомобилей, произведенных в период с 2014 по 2023 годы, и включает в себя в общей сложности 1,6 миллиона Model S, Model distance.

Напомним,

В декабре 2023 года, Tesla отозвала около двух миллионов автомобилей в США - также из-за проблем с ассистентом вождения.

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