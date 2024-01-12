Нападения в Красном море: немецкий завод Tesla приостанавливает производство из-за отсутствия деталей

Производитель электромобилей Tesla объявил в четверг, 11 января, что приостанавливает большую часть своего производства на две недели на своем европейском заводе вблизи Берлина. Об этом пишет AFP передает УНН.

Детали

Производитель ссылается на нехватку запчастей из-за удлинения транспортных маршрутов из-за атак в Красном море.

Значительное удлинение времени транспортировки создает разрыв в цепочках поставок пишет Tesla в пресс-релизе.

Производство будет приостановлено с 29 января по 11 февраля. Исключение касается нескольких подотраслей на Gigafactory, расположенном к югу от Берлина.

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