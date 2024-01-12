Нападения в Красном море: немецкий завод Tesla приостанавливает производство из-за отсутствия деталей
Tesla останавливает производство на своей берлинской гигафабрике на две недели из-за дефицита запчастей, вызванного атаками в Красном море.
США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене
Силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене, поразив районы Ходейды и Саны на фоне увеличения количества нападений хуситов на международное судоходство.
Times: этой ночью Британия и США нанесут удары по позициям хуситов в Йемене
По информации издания, британский премьер Риши Сунак уведомил членов своего кабмина о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером".
Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов
Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство назначено на июнь 2024 года; он также отверг обвинения по отдельному делу о нарушении закона об оружии.
НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф
Россияне в оккупированном Херсоне обменивают уголь на российские паспорта; отсутствие паспорта означает замерзание для украинцев.
Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие
Джон Кирби подтвердил усилия США по отслеживанию оружия в Украине, несмотря на проблемы, освещенные в отчете Пентагона. Доказательств злоупотреблений не обнаружено.
ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций
ФСБ России классифицировала "Добровольческий корпус" как террористическую группу, сделав его 50-м в своем списке.
Фаворит президентской гонки Финляндии - Александр Стубб: какие у него взгляды на НАТО, и что думает об Украине
Стубб, фаворит президентских выборов в Финляндии, выступает за более европейское НАТО и предлагает безоговорочную поддержку Украине, обещая не поддерживать никаких связей с Россией, пока не прекратится ее агрессия.
Госдеп США одобрил продажу Косово противотанковых ракет Javelin на $75 млн
США одобрили продажу противотанковых ракет Javelin на сумму 75 миллионов долларов Косово с целью усиления его обороноспособности без изменения регионального военного баланса.
Взрывы в Киеве - это снежная гроза: синоптик объяснила редкое явление
В Киеве прошла редкая зимняя гроза со снегом, из-за чего жители принимали гром за взрывы, объяснила это явление синоптик Наталья Диденко.