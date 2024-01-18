"Майже досягнула орбіти": Маск розповів деталі невдалого запуску ракети Starship
Київ • УНН
Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, стверджує, що ракета Starship, яка вибухнула під час випробувального польоту, майже досягла орбіти. Він пояснює, що вибух стався через викид рідкого кисню, чого не сталося б, якби корабель перевозив корисний вантаж.
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск запевняє, що його ракета Starship, яка вибухнула під час останнього випробувального польоту, майже досягнула орбіти. Про це Маск у нещодавньому оновленні компанії, яке оприлюднила компанія Х, передає УНН.
Деталі
Отже, Flight 2 фактично майже досяг орбіти
Маск запевняє, що космічний апарат був цілком і якби це був нормальний, робочий політ, то він, ймовірно, закінчився б успішно.
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За його словами, вибух був викликаний викидом рідкого кисню, який залишився для виходу лише тому, що Starship не перевозив супутники в той день.
Зазвичай у нас не було б цього рідкого кисню, якби у нас було корисне навантаження. Тож, за іронією долі, якби у нього було корисне навантаження, він би досяг орбіти
Доповнення
Як зазначив Маск, політ 18 листопада пройшов набагато гладкіше, що додало йому оптимізму щодо майбутніх місій.
Я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс досягти орбіти за допомогою Flight 3
Зазначається, що SpaceX планує запустити Flight 3 наступного місяця за умови, що Федеральне управління цивільної авіації США вчасно видасть ліцензію. Наразі триває розслідування того, що сталося на рейсі 2.
Нагадаємо
Американська компанія Ілона Маска SpaceX 18 листопада запустила комічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy.
Запуск знову виявився невдалим. Сигнал від Straship зник приблизно через 15 хвилин польоту. Ймовірно, він вибухнув. У корабля є система самоліквідації після запланованого відключення двигуна.