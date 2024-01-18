"Почти достигла орбиты": Маск рассказал детали неудачного запуска ракеты Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск уверяет, что его ракета Starship, которая взорвалась во время последнего испытательного полета, почти достигла орбиты. Об этом Маск в недавнем обновлении компании, которое обнародовала компания Х, передает УНН.

Детали

Итак, Flight 2 фактически почти достиг орбиты - заявил основатель компании SpaceX

Маск уверяет, что космический аппарат был целиком и если бы это был нормальный, рабочий полет, то он, вероятно, закончился бы успешно.

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По его словам, взрыв был вызван выбросом жидкого кислорода, который остался для выхода лишь потому, что Starship не перевозил спутники в тот день.

Обычно у нас не было бы этого жидкого кислорода, если бы у нас была полезная нагрузка. Так что, по иронии судьбы, если бы у него была полезная нагрузка, он бы достиг орбиты - убежден Илон Маск.

Дополнение

Как отметил Маск, полет 18 ноября прошел гораздо более гладко, что добавило ему оптимизма относительно будущих миссий.

Я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс достичь орбиты с помощью Flight 3 - заявил генеральный директор компании SpaceX.

Отмечается, что SpaceX планирует запустить Flight 3 в следующем месяце при условии, что Федеральное управление гражданской авиации США вовремя выдаст лицензию. Сейчас продолжается расследование того, что произошло на рейсе 2.

Напомним,

Американская компания Илона Маска SpaceX 18 ноября запустила комический корабль Starship с помощью крупнейшей в истории ракеты-носителя Super Heavy.

Запуск снова оказался неудачным. Сигнал от Straship исчез примерно через 15 минут полета. Вероятно, он взорвался. У корабля есть система самоликвидации после запланированного отключения двигателя.