"Почти достигла орбиты": Маск рассказал детали неудачного запуска ракеты Starship
Илон Маск, основатель компании SpaceX, утверждает, что ракета Starship, которая взорвалась во время испытательного полета, почти достигла орбиты. Он объясняет, что взрыв произошел из-за выброса жидкого кислорода, чего не произошло бы, если бы корабль перевозил полезный груз.
Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский
Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной, выдвинув 14 требований к собственному правительству и одно требование, которое связано с Украиной.
Решение ВС по делу экс-депутата-агента фсб Шепелева может быть маяком для других судей - Украинский Хельсинский союз
Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает, что решение ВС по делу экс-депутата-агента фсб Шепелева может быть маяком для других судей.
Спецназовцы уничтожили российский "Град", из которого оккупанты обстреливали гражданских на Николаевщине
Украинские Силы специальных операций уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая использовалась для обстрела мирного населения в Николаевской области.
Украина начала меньше экспортировать агротовары из-за проблем в Красном море - Сольский
Кризис в Красном море вызвал падение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.
Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки
Российская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" в декабре будет стоить компании примерно 3,6 миллиарда гривен дохода.
Херсон снова атакует враг, в центре города слышны взрывы - ГВА
Российская армия возобновила атаки на Херсон, в центре города раздаются взрывы, сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
В результате ночного обстрела рф Тягинки на Херсонщине пострадали два человека
Российские войска ночью атаковали Тягинку в Херсонской области, ранив двух человек.
На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека
В Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. Этот проект имеет целью улучшить доступ к лекарствам в селах и прифронтовых районах, особенно во время военного положения.
Украина скоординировала с Австрией шаги по использованию замороженных активов рф и графику вступления в ЕС
Украина и Австрия скоординировали шаги по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и графику вступления Украины в ЕС, о чем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.