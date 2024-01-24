Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  152347 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  155146 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  140522 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169098 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  184834 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Новости по теме

Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году

Компания Tesla планирует начать производство нового, более доступного электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года. Потенциально он будет стоить около 25 000 долларов и будет ориентирован на более широкий рынок.

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Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году

Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии

Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах. Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе.

Новости Мира •   •  14438 просмотра
Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии

Херсонщина снова под обстрелами: россияне ранили пожилых супругов

В результате российского авиаудара по Новобериславу были ранены супруги. Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести.

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Херсонщина снова под обстрелами: россияне ранили пожилых супругов

Центр Херсона под ударом армии рф - ГВА

Российские войска возобновили огонь по центру Херсона, сообщает Роман Мрочко, глава Херсонской ГВА. Жителей призывают идти в укрытие.

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Центр Херсона под ударом армии рф - ГВА

Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление

Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными расследует информацию о сбитом российском самолете Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Центр призывает не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.

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Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление

Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка

Акционер банка "Конкорд" Соседка считает, что налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония.

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Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка

Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина

российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.

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Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина

Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования

Более 200 школ в Украине были разрушены и 1600 повреждены из-за войны, что затруднило доступ к образованию для около 900 000 детей.

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Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования

"Будущее Украины в руках Запада" - министр обороны Британии призвал увеличить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024 год может решить будущее украинской демократии, и подчеркнул необходимость усиления поддержки со стороны Запада.

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"Будущее Украины в руках Запада" - министр обороны Британии призвал увеличить поддержку Украины

Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации рф объявили подозрение

СБУ утверждает, что Обносов, который входит в ближайшее окружение путина, через свою компанию способствует производству оружия, используемого для вторжения россии в Украину.

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Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации рф объявили подозрение