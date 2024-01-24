Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году

Tesla планирует начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года. Пока производство окутано тайной, лишь по неофициальным данным указывается, что это может быть "компактный кроссовер".

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года. По словам четырех людей, знакомых с этим вопросом, причем двое из них описывают модель как компактный кроссовер.

Существует вероятность, что "Redwood" будет иметь стоимость $25 000, что на $10 000 меньше, чем, например, цена для Model 3, который сейчас имеет стартовую цену 38 990 долларов в Соединенных Штатах. Отмечается, что в любом случае "Redwood" будет более доступный электромобиль, ориентированный на более широкую аудиторию.

Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США

Дополнение

Маск впервые пообещал создать автомобиль стоимостью 25 000 долларов в 2020 году, но впоследствии отложил этот план в долгий ящик, а затем снова вернулся к нему. В прошлом году Маск заявил, что обеспокоен влиянием высоких процентных ставок на потребительский спрос на такие дорогие товары, как автомобили. Затем Tesla направила поставщикам "запросы на котировки", или приглашение к участию в тендере на модель "Redwood", и спрогнозировала еженедельный объем производства в 10 000 автомобилей.

Напомним,

Tesla останавливает производство на своей берлинской гигафабрике на две недели из-за дефицита запчастей, вызванного атаками в Красном море.

Также УНН сообщал, что по словам основателя компании SpaceX Илона Маска, его ракета Starship, которая взорвалась во время последнего испытательного полета, почти достигла орбиты.

Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота