Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота

На заводе Tesla в Остине в США "в результате нападения неисправного робота" пострадал инженер. За тем, как машина, предназначенная для перемещения алюминиевых деталей, безжалостно вонзала металлические когти в специалиста завода, с ужасом наблюдали двое его коллеги-свидетели. Также сообщается, что это не первый подобный случай за последние годы, передает УНН с ссылкой на Dailymail.

Детали

Согласно информации британского таблоида, робот прижал мужчину, который в это время программировал программное обеспечение для двух роботов Tesla, стоявших рядом, после чего впился металлическими когтями в спину и руку рабочего, оставив "кровавый след" на заводской площадке.

Уже известно, что об инциденте сообщили в отчете, поданном федеральным органам власти США и органам здравоохранения округа Трэвис, где расположена фабрика Tesla. В отчете также говорилось о том, что каждый 21 работник завода получил травмы в течение 2022 года.

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Согласно информации юриста британской газете, на самом деле количество аварий еще больше. Если обобщить проблему, следует отметить о тенденции многолетнего роста рисков, связанных с автоматизированными роботами: увеличение травматизма от других роботов в центрах доставки Amazon, беспилотных автомобилей, опасности от роботов-инструкторов.

Сообщается, что якобы существует проблема с безопасностью на гигафабрике проекта Илона Маска.

В прошлом году Проект защиты рабочих подал жалобу от имени рабочих Giga Texas в Управление по охране труда и здоровья США (OSHA), утверждая, что подрядчики и субподрядчики Tesla выдали некоторым работникам фальшивые сертификаты безопасности.

Работники сказали, что когда им нужно было пройти обучение, им просто присылали PDF-файлы или изображения сертификатов через текстовые сообщения или WhatsApp в течение нескольких дней - заявил адвокат Ханны Александер из некоммерческой организации Workers Defense Project.

Напомним,

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