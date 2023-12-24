Военно-морской флот США получил первую роботизированную подводную лодку
Киев • УНН
ВМС США получили от компании Boeing первую роботизированную подводную лодку Orca, предназначенную для длительных автономных миссий с целью укрепления господства на море.
Компания Boeing передала ВМС США большую роботизированную подводную лодку после серии ходовых испытаний, пишет УНН со ссылкой на информацию компании и ВМС США.
Дизель-электрический сверхбольшой беспилотный подводный аппарат под названием Orca, или XLUUV , будет использоваться для испытаний, которые помогут ВМФ отработать концепции беспилотных подводных лодок и надводных кораблей.
Хотя ВМС не раскрыли точные характеристики подводной лодки, она основана на невоенизированном прототипе Boeing Echo Voyager длиной более 15 метров и шириной два с половиной метра. Он может быть оснащен модулями полезной нагрузки длиной до 10 метров, в результате чего его полная длина составит около 26 метров.
Orca "может выполнять длительные критически важные миссии для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и спорных водах", говорится в заявлении Boeing. Компания позиционирует роботизированную субмарину как "самый продвинутый и мощный НПА (непилотируемый подводный аппарта) в мире".
Субмарина предназначена для перевозки различных модулей полезной нагрузки, которые можно заменять для выполнения различных задач.
По словам Боинга , безэкипажная подводная лодка спроектирована так, чтобы оставаться в море "месяцами в открытых, перегруженных и спорных водах практически без вмешательства человека".
"Orca прошла несколько этапов морских испытаний, включая надводные и подводные маневры, чтобы продемонстрировать уникальные возможности транспортных средств", — заявили в Boeing.
В течение многих лет представители Пентагона говорили о том , как большие роботизированные подводные лодки могут помочь вооруженным силам США увеличить свои возможности, особенно в Тихоокеанском регионе и против наращивания военной мощи Китая. Orca XLUUV, судя по всему, является крупнейшей разработкой роботизированных субмарин ВМФ.
Военно-морской флот США получил первую роботизированную подводную лодку
ВМС США получили от компании Boeing первую роботизированную подводную лодку Orca, предназначенную для длительных автономных миссий с целью укрепления господства на море.
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