Миллионные убытки: украинские хакеры вывели из строя российскую систему управления предприятиями

Украинская ИТ-армия парализовала работу российской автоматизированной системы управления предприятиями 1С-Рарус. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Одна из крупнейших ERP-систем в россии остановила работу из-за атак украинской ИТ Армии - говорится в заметке.

По его словам, клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. 1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ.

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Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. Министр подчеркнул, что благодаря этому россия несет миллионные убытки.

Дополнение

Также Федоров призвал украинцев присоединяться к ИТ Армии и помогать в атаках на оккупантов. Приобщиться к ИТ Армии, чтобы помочь получить преимущество в кибервойне можно по ссылке.

Напомним,

Украинские хакеры, возможно связанные с СБУ, совершили кибератаку на "Росводоканал", зашифровав более 6 000 компьютеров и удалив 50 ТБ данных. Источники УНН отмечают, что это "начало мести за Киевстар".