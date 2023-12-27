Миллионные убытки: украинские хакеры вывели из строя российскую систему управления предприятиями

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
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