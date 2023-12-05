Хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии - The Guardian
Киев • УНН
Хакеры с российскими и китайскими связями проникли на британский ядерный объект Селлафилд; степень потери данных и было ли удалено вредоносное программное обеспечение - неизвестно. На объекте ведется опасная ядерная деятельность и хранится значительное количество плутония.
Киберпреступники, связанные с Россией и Китаем, совершили нападение на самый опасный ядерный объект Британии "Селлафилд". Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН
Детали
Расследование The Guardian показало, что взлом и его потенциальные последствия постоянно скрывались старшим персоналом хранилища ядерных отходов и снятого с эксплуатации оборудования.
The Guardian обнаружил, что власти не знают точно, когда ИТ-системы объекта были взломаны впервые. Но источники утверждают, что впервые взлом обнаружили еще в 2015 году, когда эксперты поняли, что в компьютерные сети "Селлафилд" было встроено программное обеспечение, которое может использоваться для шпионажа или атаки на систему.
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Пока неизвестно, удалось ли уничтожить вредоносное программное обеспечение. Это может означать, что утечка могла произойти на некоторых из наиболее чувствительных видов деятельности "Селлафилда", таких как перемещение радиоактивных отходов или мониторинг утечек опасных материалов.
Источники предполагают, что, вероятно, иностранные хакеры получили доступ к конфиденциальным материалам самого высокого уровня. Полный масштаб потерь данных будет трудно оценить.
Дополнение
Ядерный объект "Селлафилд" расположен на 6 квадратных километрах на побережье Камбрии и является одним из самых опасных в мире. На объекте "Селлафилд" находится самое большое хранилище плутония на планете, а также свалка ядерных отходов от программ вооружения и десятилетий производства атомной энергии.
На объекте также хранятся документы по планированию на случае чрезвычайных ситуаций, которые будут использованы, если Объединенное Королевство подвергнется иностранному нападению или столкнется с катастрофой.
Построенный более 70 лет назад и ранее известный как объект Windscale, там производили плутоний для ядерного оружия во время Холодной войны и принимали радиоактивные отходы из других стран, включая Италию и Швецию.
Хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии - The Guardian
Хакеры с российскими и китайскими связями проникли на британский ядерный объект Селлафилд; степень потери данных и было ли удалено вредоносное программное обеспечение - неизвестно. На объекте ведется опасная ядерная деятельность и хранится значительное количество плутония.
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