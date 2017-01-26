Хакери здійснили масштабну атаку на комп’ютерну систему збройних сил Швеції

“Збройні сили Швеції нещодавно піддалися масштабній кібератаці, внаслідок чого вони змушені були закрити ІТ-систему, яка використовується у військових навчаннях”, — йдеться у повідомленні.

Атаку на систему Caxcis підтвердив місцевій газеті Dagens Nyheter прес-секретар збройних сил Філіп Сімон. Однак він відмовився повідомляти інші подробиці — коли саме сталася атака і коли система була закрита — та наступні заходи. Також він не сказав, хто може стояти за цією атакою.

Як повідомляв УНН, відомий хакер заявив про легкість зламу Twitter Дональда Трампа.