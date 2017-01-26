Хакеры осуществили масштабную атаку на компьютерную систему вооруженных сил Швеции

"Вооруженные силы Швеции недавно подверглись масштабной кибератаке, в результате чего они вынуждены были закрыть ИТ-систему, которая используется в военных учениях", - говорится в сообщении.

Атаку на систему Caxcis подтвердил местной газете Dagens Nyheter пресс-секретарь вооруженных сил Филипп Симон. Однако он отказался сообщать другие подробности - когда именно произошла атака и когда система была закрыта - и следующие меры. Также он не сказал, кто может стоять за этой атакой.

Как сообщал УНН, известный хакер заявил о легкости взлома Twitter Дональда Трампа.