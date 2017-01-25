Відомий хакер заявив про легкість зламу Twitter Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Хакер WauchulaGhost, який зламав 500 акаунтів прихильників терористичного угрупування “Ісламська держава” в Twitter, порадив президенту США Дональду Трампу та його дружині якомога швидше змінити налаштування безпеки їх Twitter-акаунта, щоб уникнути зламу, передає УНН з посиланням на CNN.
За його словами, акаунти президента (@POTUS), першої леді (@FLOTUS) і віце-президента (@VP) більш вразливі до хакерської атаки через те, що у них відсутнє базове налаштування безпеки, яке зазвичай вимагає від користувачів надати номер телефону або адресу електронної пошти, аби скинути пароль.
Через те, що установка не ввімкнена, будь-який користувач може натиснути кнопку "забув пароль", ввести назву одного з акаунтів і побачити частково зашифровану адресу електронної пошти, на яку буде вислано посилання для відновлення пароля.
Таким чином, хакер спочатку займеться розшифровкою електронної адреси, а потім вже почне зламувати цю поштову скриньку.
Акаунт у соціальній мережі Twitter @POTUS, який належить президенту США і до цього належав Бараку Обамі, офіційно перейшов до Д.Трампа після його інавгурації 20 січня.
Як повідомляв раніше УНН, Twitter BBC зламали хакери і повідомили про поранення Д.Трампа.