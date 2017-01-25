Известный хакер заявил о легкости взлома Twitter Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Хакер WauchulaGhost, который взломал 500 аккаунтов сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Twitter, посоветовал президенту США Дональду Трампу и его жене как можно быстрее изменить настройки безопасности их Twitter-аккаунта, чтобы избежать взлома, передает УНН со ссылкой на CNN.
По его словам, аккаунты президента (@POTUS), первой леди (@FLOTUS) и вице-президента (@VP) более уязвимы к хакерской атаке из-за того, что у них отсутствует базовая настройка безопасности, которая обычно требует от пользователей предоставить номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сбросить пароль.
Так как настройка не включена, любой пользователь может нажать кнопку "забыл пароль", ввести название одного из аккаунтов и увидеть частично зашифрованный адрес электронной почты, на который будет выслана ссылка для восстановления пароля.
Таким образом, хакер сначала займется расшифровкой электронной почты, а затем уже начнет взламывать этот почтовый ящик.
Аккаунт в социальной сети Twitter @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого принадлежал Бараку Обаме, официально перешел к Д.Трампу после его инаугурации 20 января.
Как сообщал ранее УНН, Twitter BBC взломали хакеры и сообщили о ранении Д.Трампа .