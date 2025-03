Twitter BBC зламали хакери і повідомили про поранення Д.Трампа

Хакери в суботу, 21 січня, зламали Twitter-аккаунт підрозділу британської корпорації BBC в Нортгемптоні (BBC Northampton) і повідомили про поранення президента США Дональда Трампа під час церемонії інавгурації.

У повідомленні стверджувалося, що “президент Д.Трамп отримав вогнепальне поранення в руку”.

Незабаром після публікації пост був видалений, проте цілий ряд користувачів встиг його ретвітнуть.

Пізніше в Twitter корпорації з’явилося повідомлення про неправдиве характері розміщеної інформації: “Приносимо свої вибачення всім, хто побачив незвичайний твіт на нашому акаунті цього ранку. По всій видимості, нас зламали. Зараз ми встановлюємо, яким чином”.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази.

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR

